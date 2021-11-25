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Евросоюз отказался платить за вывоз беженцев из Белоруссии

25 ноября 2021, 11:45  •  242 • Политика
Фото: Ulf Mauder / dpa/ www.globallookpress.com
Два ближайших эвакуационных рейса из Минска в Багдад отменены
Авиакомпания Iraqi Airways не выслала самолет за беженцами в Белоруссию, поскольку Евросоюз не оплатил рейс. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.
Новость о том, что вывозной рейс, запланированный на 25 ноября в 12:45, не состоится, появилась накануне вечером. Информацию разместил на своем сайте иракский перевозчик, затем ее продублировали на сайте Национального аэропорта "Минск".
"Перевозчик сообщил нам, что рейс не состоится, он отменен",
– прокомментировали агентству Sputnik в Минске в среду вечером, отметив, что ожидают получить сведения о дате нового рейса. Сначала причину отмены самолета в иракской авиакомпании не называли, но потом стало известно, что дело в деньгах: Брюссель не оплатил авиакомпании расходы.
"Авиакомпания Iraqi Airways, которая должна была сегодня забрать беженцев из Беларуси, отменила рейс. Причина – неоплата рейса Евросоюзом",
– сообщается в телеграм-канале радио "Мир".
Ожидалось, что в четверг из Минска на родину вернется еще более 100 мигрантов, ранее прибывших в Белоруссию, чтобы затем попасть в Евросоюз. Некоторые из них приехали в аэропорт еще в среду, прошли контроль и ожидали в транзитной зоне. Рейс Минск-Багдад, запланированный на субботу, 27 ноября, также исчез из табло.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил разделить ответственность за беженцев. Смысл идеи был в том, чтобы людей, уже поселившихся у границы с Польшей, пропустить в ЕС, а остальных отправить на родину. Первые вывозные рейсы из Минска состоялись в прошлый четверг, 18 ноября, и в понедельник, 22 ноября.
Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, ссылаясь на Меркель, что никаких договоренностей она с Лукашенко не заключала.

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