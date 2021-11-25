Евросоюз отказался платить за вывоз беженцев из Белоруссии

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Два ближайших эвакуационных рейса из Минска в Багдад отменены

Авиакомпания Iraqi Airways не выслала самолет за беженцами в Белоруссию, поскольку Евросоюз не оплатил рейс. Об этом стало известно в четверг, 25 ноября.

Новость о том, что вывозной рейс, запланированный на 25 ноября в 12:45, не состоится, появилась накануне вечером. Информацию разместил на своем сайте иракский перевозчик, затем ее продублировали на сайте Национального аэропорта "Минск".

"Перевозчик сообщил нам, что рейс не состоится, он отменен",

– прокомментировали агентству Sputnik в Минске в среду вечером, отметив, что ожидают получить сведения о дате нового рейса. Сначала причину отмены самолета в иракской авиакомпании не называли, но потом стало известно, что дело в деньгах: Брюссель не оплатил авиакомпании расходы.

"Авиакомпания Iraqi Airways, которая должна была сегодня забрать беженцев из Беларуси, отменила рейс. Причина – неоплата рейса Евросоюзом",

– сообщается в телеграм-канале радио "Мир".

Ожидалось, что в четверг из Минска на родину вернется еще более 100 мигрантов, ранее прибывших в Белоруссию, чтобы затем попасть в Евросоюз. Некоторые из них приехали в аэропорт еще в среду, прошли контроль и ожидали в транзитной зоне. Рейс Минск-Багдад, запланированный на субботу, 27 ноября, также исчез из табло.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РБ Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель предложил разделить ответственность за беженцев. Смысл идеи был в том, чтобы людей, уже поселившихся у границы с Польшей, пропустить в ЕС, а остальных отправить на родину. Первые вывозные рейсы из Минска состоялись в прошлый четверг, 18 ноября, и в понедельник, 22 ноября.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа заявил, ссылаясь на Меркель, что никаких договоренностей она с Лукашенко не заключала.