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Евросоюз оказался в замешательстве из-за Белоруссии

15 мая 2021, 01:35  •  16 • Политика
Политолог Валерий Карбалевич заявил, что ЕС не знает, как поступить с Минском: ранее введенные санкции не работают.
В Евросоюзе не торопятся вводить очередной пакет ограничений против Белоруссии. По мнению политолога Валерия Карбалевича, страны ЕС не могут найти консенсус по этому вопросу. Кроме того, полагает он, европейцы опасаются, что республика станет "второй Украиной".
Тем более предыдущие пакеты санкций не возымели никакого воздействия, передают "Дни.ру".
"ЕС сегодня как единая структура слабее выглядит, чем это было лет 10–15 назад", – констатирует эксперт.
При этом, добавил он, казусом выглядит и то, что до сих пор в республике сохранились представительства стран Европы, при том, что в ЕС не согласны с результатами выборов, где победил Лукашенко.
Напомним, что ранее белорусская оппозиция в лице её лидера Светланы Тихановской, без особого шума приготовила план сдачи Белоруссии "западным партнёрам". Как отмечал обозреватель Царьграда Сергей Синченко, "план сдачи" страны можно воспринимать в прямом смысле этого слова. ЕС представил Светлане Тихановской проект "Всеобъемлющего плана по Беларуси", так об этом сообщила сама Тихановская. Работа над этим "планом" велась последние несколько месяцев.
По сути, указал журналист, речь идет о плане политических и экономических реформ, разработанном МВФ, Всемирным банком и ЕБРР.

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