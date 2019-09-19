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Евросоюз оказался на грани раскола между сторонниками и противниками России - Yle

19 сентября 2019, 01:24  •  82 • Политика
Финская телерадиокомпания Yle обратила внимание на критику эстонских политиков в адрес главы МИД Финляндии Пекка Хаависто из-за его нежелания поддержать санкционный курс ЕС в отношении России. Ранее финский политик призвал руководство стран Европы к нормализации отношений с Россией.
Журналисты отметили слова экс-министра иностранных дел Эстонии, ныне европарламентария Урмаса Паэта, вынужденного откровенно призвать коллег к соблюдению "европейской солидарности" и публично придерживаться единого антироссийского курса. При этом Паэт косвенно подтвердил, что европейцы готовы сейчас пренебрегать санкционным режимом, чтобы восстановить былые связи с Россией.
Самым худшим для эстонцев станут отдельные встречи Путина с руководителями стран Евросоюза, в которых он может понять, что никакой общей линии у ЕС нет, и все страны стремятся к разным целям, считают эксперты. По мнению источников издания, Путин может "раскусить" руководителей ЕС, сейчас отчаянно пытающихся выправить экономическое положение своих стран.
На этом фоне финское издание опасается, что Путин сочтет происходящее признаком назревшего раскола Евросоюза по российскому вопросу.

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