Евросоюз обсуждает распределение средств Фонда восстановления экономики стран - членов

Выжать из создавшегося положения максимум пользы для своей страны

23 апреля состоялся видеосаммит стран - членов Евросоюза, посвящённый двум вопросам – созданию Фонда восстановления стран сообщества после эпидемии коронавируса и разработке плана мероприятий по выходу из сложившейся в результате карантина экономической ситуации.

Видеосаммит был организован, несмотря на заявления руководства ВОЗ о том, что «пик пандемии еще не пройден» и «ожидается вторая волна пандемии». Заявления ВОЗ на конференции не рассматривались. Организаторы видеосаммита обсуждали возможности скорейшего снятия парализовавших жизнь европейских стран ограничений и оживления экономики.

В Австрии задумываются о снятии карантина. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Фонд восстановления решено создать, увязав его с семилетним бюджетом Евросоюза. В целом на поддержку экономики стран ЕС будет выделено 540 млрд. евро, деньги начнут поступать с 1 июня, что, как ожидается, даст импульс оживлению хозяйственной деятельности.

Кроме того, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена предложить программу мобилизации в экономику Европейского союза дополнительно 1 триллиона евро капиталовложений в рамках плана поэтапного восстановления. Этот план страны - члены ЕС должны будут утвердить на встрече 6 мая. Следующий саммит, посвящённый преодолению последствий пандемии, они планируют провести в июне и надеются, что он пройдёт уже не в видеорежиме, а в формате личной встречи.

Самой большой проблемой Евросоюза на сегодняшний день является отсутствие согласия в подходах к использованию Фонда восстановления. Пока не решено, в какой форме будут выдаваться деньги из Фонда – в виде кредитов или дотаций. Италия, Испания и Португалия ожидают, что деньги поступят как дотации. Другие участники настаивают на кредитах. Обсуждение этого вопроса продолжится 6 мая. Страны - члены ЕС старательно избегают открытого обострения дискуссии, не желая демонстрировать противоречия между «богатым Севером» и «бедным Югом», что дало повод премьер-министру Италии Джузеппе Конте заявить, что «достигнут большой прогресс». Италия пострадала от эпидемии коронавируса особенно сильно, и Конте призвал более благополучных партнёров проявить солидарность, выразив надежду, что его услышали.

Однако не все удовлетворены размером Фонда восстановления. Французский представитель Тьерри Бретон считает, что сумма на нужды восстановления экономики должна составить 1.6 триллиона евро.

После окончания видеоконференции Ангела Меркель выступила перед бундестагом. Она заявила, что Фонд должен иметь «существенные средства». По её словам, недифференцированного распределения денег не будет. «Пандемия ударила по всем, но не в равной степени». Госпожа федеральный канцлер отметила необходимость проявить солидарность с Италией, которой нужно оказать более крупную помощь, чем другим. Одновременно Меркель выступила против учреждения так называемых корона-бондов, или облигаций Евросоюза, которые могли бы использоваться при финансировании восстановительных мер в экономике. Канцлер считает, что Брюсселю потребуется для оформления такого решения слишком много времени, и потом ещё это решение должно быть ратифицировано парламентами стран - участниц.

Ангела Меркель против "антикоронавирусных" облигаций Евросоюза. Фото: REUTERS/POOL New

Меркель поддержала предложение председателя Евросовета Шарля Мишеля увеличить бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы в целях скорейшего восстановления экономики, хотя ещё в феврале обнаружились трудности с составлением такого бюджета. Для ускорения процесса Франция предлагает сделать Фонд восстановления независимым от общего бюджета Евросоюза.

Однако главным в обращении Ангелы Меркель к бундестагу стало её предложение скорректировать наднациональные полномочия Евросоюза в направлении их расширения в вопросах миграции, правовой системы, защиты климата, политики безопасности и обороны. По мнению канцлера Германии, пандемия сделала это необходимым.

При этом проблемы защиты климата, безопасности и обороны к угрозам, созданным распространением вирусной инфекции, прямого отношения не имеют. В обращении канцлера Германии речь идёт, скорее, о придании Евросоюзу большего удельного веса в мировых делах. Сегодня в Европе умалчивается тот факт, что масштабы отрицательных явлений в экономике, вызванных коронавирусом, превзошли масштаб распространения COVID-19. Это проблема, которая обостряется по мере затягивания карантинных ограничений, затронувших производство.

Возможно, Ангела Меркель намерена использовать сложившуюся ситуацию как предлог для того, чтобы постепенно начать освобождаться от вынужденной солидарности с санкционной политикой США, которая бьёт по экономическим и международным интересам Европы. Опытная немецкая руководительница рассчитывает выжать из создавшегося положения максимум пользы для своей страны.