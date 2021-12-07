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Евросоюз обещал России ответ по Украине "хуже 2014 года"
07 декабря 2021, 18:20 • 141 • Политика
Брюссель решил поддержать киевский режим на случай "агрессии"
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано послал сигнал Москве – коллективный Брюссель встанет на сторону Украины в случае "вторжения" России. Более того, словак пообещал нашему государству более жесткие санкции чем те, которые Евросоюз ввел после госпереворота в Незалежной в 2014 году против РФ.
"Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии", – сказал дипломат в интервью "Ленте.ру".
Стано предупредил, что для России "нападение" на неньку обернется худшими последствиями, т.к. Брюссель "будет стоять на защите" киевского режима и окажет ему поддержку. Евросоюз не допустит "агрессии" в отношении Украины и потери ее суверенитета, указал словак.
"В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году", – подчеркнул он.
При этом Стано не уточнил, как именно Брюссель собрался поддерживать киевский режим и будут ли европейцы сидеть в окопах донбасских степей. А также не стал прогнозировать ответную реакцию Москвы на мощные санкции европейцев.
Напомним, на придуманные западными политиками и СМИ вкупе с их подопечными постмайданными руководителями фантазии о скором – вот-вот то ли в декабре, то ли в январе-феврале, когда застынут древнеславянские болота – "вторжении" российских войск – то ли через Донбасс, то ли из Крыма, то ли с территории Белоруссии – они же подготовили и соответствующие "адские" рестрикции в отношении РФ.
И аккурат накануне сегодняшних переговоров в закрытом онлайн-режиме президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в медиа массово стали распространяться пугалки о новых санкциях. Самой "страшной" из них называют отключение Москвы от платежной системы Swift.
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