Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / Политика

Евросоюз обещал России ответ по Украине "хуже 2014 года"

07 декабря 2021, 18:20  •  141 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Брюссель решил поддержать киевский режим на случай "агрессии"
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано послал сигнал Москве – коллективный Брюссель встанет на сторону Украины в случае "вторжения" России. Более того, словак пообещал нашему государству более жесткие санкции чем те, которые Евросоюз ввел после госпереворота в Незалежной в 2014 году против РФ.
"Наша позиция предельно ясна: ЕС не приемлет никакой агрессии. Мы займем сторону Украины и будем поддерживать ее перед лицом любой агрессии", – сказал дипломат в интервью "Ленте.ру".
Стано предупредил, что для России "нападение" на неньку обернется худшими последствиями, т.к. Брюссель "будет стоять на защите" киевского режима и окажет ему поддержку. Евросоюз не допустит "агрессии" в отношении Украины и потери ее суверенитета, указал словак.
"В противном случае ЕС и все международное сообщество будут вынуждены отреагировать. И я смею утверждать, что наша реакция по своему масштабу и силе будет существеннее, чем в 2014 году", – подчеркнул он.
При этом Стано не уточнил, как именно Брюссель собрался поддерживать киевский режим и будут ли европейцы сидеть в окопах донбасских степей. А также не стал прогнозировать ответную реакцию Москвы на мощные санкции европейцев.
Напомним, на придуманные западными политиками и СМИ вкупе с их подопечными постмайданными руководителями фантазии о скором – вот-вот то ли в декабре, то ли в январе-феврале, когда застынут древнеславянские болота – "вторжении" российских войск – то ли через Донбасс, то ли из Крыма, то ли с территории Белоруссии – они же подготовили и соответствующие "адские" рестрикции в отношении РФ.
И аккурат накануне сегодняшних переговоров в закрытом онлайн-режиме президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в медиа массово стали распространяться пугалки о новых санкциях. Самой "страшной" из них называют отключение Москвы от платежной системы Swift.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



141
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора"
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за закрытыми дверями
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
07 декабря 2021, 10:45
В Белоруссии заявили о нежелании терпеть выходки украинских военных
07 декабря 2021, 16:35
План Путина сработал: США угодили в собственную санкционную ловушку
07 декабря 2021, 12:30
Глава ЦРУ заинтриговал тревожной новостью о России. Но объясниться не смог
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло ко...
07 декабря 2021, 01:25
Европа уже шатается, немцам не до России: Политолог Рар о проблемах "светофора&q...
07 декабря 2021, 01:25
В Киеве призывают разорвать дипотношения с Канадой и ввести санкции из-за «перехода н...
07 декабря 2021, 06:40
"Кремлю должно быть ясно": Депутат бундестага рассказал об ультиматуме за з...
07 декабря 2021, 04:55
Западные державы просят Россию вернуться к переговорам с Украиной ради мира в Европе
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» проекта «Северный поток — 2»
02 декабря 2021, 08:50
Рус, сдавайся! Глава британской разведки сделал России неприличное предложение
04 декабря 2021, 14:30
Документы вручены. Донбасс стал ещё на шаг ближе к России
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
01 декабря 2021, 21:45
Столтенберг испугался ядерного ультиматума Лукашенко? НАТО дало заднюю
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.