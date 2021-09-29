Евросоюз обещает Молдове свою любовь в обмен на реформы

В Молдавии не понимают, о каких реформах говорят в Брюсселе

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица посетила с двухдневным визитом Брюссель, где провела ряд встреч с еврокомиссарами – по вопросам экономики, юстиции, транспорта, энергетике и по вопросам соседства и расширения. А по итогам переговоров с Верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем стороны выступили на совместной пресс-конференции, во время которой Боррель не скупился на обещания и заверения в европейской любви.

Евросоюз в лице своего Верховного представителя пообещал поддерживать «амбициозную программу реформ правительства Молдовы», подчеркнув, что «новая власть пользуется огромным доверием в стране».

«Мы обсудили усиление сотрудничества между ЕС и Молдовой, и я приветствую чёткую цель новой молдавской власти приблизить страну к Евросоюзу, основываясь на общих ценностях демократии, верховенства закона и уважения к правам человека. Мы твёрдо поддерживаем амбициозную программу реформ правительства Молдовы, в особенности в области правового государства, сфере юстиции и борьбы с коррупцией. Очень важно чтобы этот процесс был стабильным и привёл к ожидаемым результатам»,

– заявил Боррель по итогам переговоров.

Кроме того, по его словам, все институты Евросоюза в дальнейшем будут «привержены политической ассоциации и экономической интеграции с Молдовой», а в области безопасности и обороны в ближайшее время возобновятся двусторонние консультации для «дальнейшего взаимодействия».

Не забывают в Брюсселе и о Приднестровье, обещая свою поддержку в деле восстановления «территориальной целостности и суверенитета Молдовы в международно признанных границах». При этом Боррель отметил возможность предоставления Приднестровской Республике особого статуса.

Наталья Гаврилица, со своей стороны, назвала Евросоюз «ключевым партнёром Кишинёва», рассказала, как молдаване сделали выбор «в пользу европейских ценностей, демократических институтов, европейского уровня жизни» и пообещала провести все необходимые реформы.

Правда, в самой Молдове скептически относятся к подобным заявлениям насчёт «демократических институтов» и «европейских ценностей».

По мнению молдавского политолога Игоря Боцана, «о демократии в Республике Молдова можно сказать, что это либо имитационная, либо витринная демократия, потому что мы подражаем Западу, копируем его. У нас сложился своего рода гибридный политический режим, то есть ущербная демократия». Говорить же о каких-то «демократических институтах» и «европейских ценностях» пока не приходится, уверен политолог.

«В своё время начальник Санду Влад Филат разбрасывался красивыми словами. А в это время его команда обворовывала страну. О каких реформах идёт речь сейчас? Может о захвате судебной системы пропрезидентской партией, о сговоре партии PAS и НАРЭ, о принудительной отставке независимого прокурора?»,

– недоумевает молдавский Telegram-канал.