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Евросоюз не собирается воевать за Украину. Доказано Польшей
29 января 2022, 11:55 • 74 • Политика
В Польше заявили, что в ЕС нет единства по масштабу санкций против России из-за Украины. Да и о военном участии в конфликте со стороны ЕС речь не идёт.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о разногласиях среди стран - членов Евросоюза касаемо масштаба санкций, которые следует ввести против России в случае атаки на Украину. Как известно, атаки никакой нет, однако санкциями русским всё равно угрожают.
В интервью газете El Mundo Моравецкий сообщил, что согласия страны ЕС добились лишь в вопросе суверенитета Украины - он должен быть сохранён. Споры, помимо санкций, касаются и объёма военной помощи, которую следует оказать Киеву в случае обострения:
Другими словами польскому премьер-министру пришлось признать, что страны ЕС не хотят рисковать собой ради Украины. Впрочем, это было вполне ожидаемо. Моравецкий добавил, что не ждёт участия Германии в конфликте. Однако если немцы откажутся помогать Украине, он попросить сказать их об этом во всеуслышанье:
Стоит напомнить, что именно Польша выступает главным оппонентом России на территории ЕС, исполняя заказ США. Очень часто европейские партнёры с поляками не согласны. Поэтому политики Польши и наращивают напряжение, давая разного рода комментарии об агрессии России и призывая к наказанию нашей страны. Точно также Польша действовала в период обсуждения "Северного потока - 2", превращая исключительно коммерческий проект в политический.
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