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Евросоюз не прислал денег на мигрантов в Белоруссии – МИД РБ

25 ноября 2021, 15:50  •  58 • Политика
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
Помощь Брюсселя ограничивается заявлениями о намерениях
Все бремя содержания беженцев лежит на Белоруссии, Брюссель не оказывает никакой помощи. Об этом заявил в четверг, 25 ноября, официальный представитель МИД республики Анатолий Глаз.
Он подтвердил, что в Белоруссию приезжала группа экспертов ЕС. Они осмотрели миграционный лагерь, пообщались с представителями белорусских властей, сделали несколько заявлений и уехали. Даже ни с кем из беженцев не поговорили, подчеркнул Глаз.
"Вообще на сегодняшний день пока непонятно, зачем эта группа приезжала",
– сказал дипломат. Он сообщил, что эксперты Минска и Брюсселя согласовали несколько программ помощи беженцам, но до сих пор никаких платежей по ним ЕС не перечислил.
Анатолий Глаз также подтвердил, что вывозной рейс в Ирак в четверг не состоялся, поскольку "европейская сторона не выполнила некоторые свои обязательства перед иракской компанией по его оплате", передает "Спутник".
Ранее стало известно, что авиакомпания Iraqi Airways отменила рейс, которым 25 ноября планировали улететь в Багдад из Минска примерно 100-200 мигрантов. Рейс, назначенный на 27 ноября, также под вопросом. При этом в соседней Украине утверждают, что миграционный кризис в Белоруссии организовала России. Она же якобы направила поток беженцев в Германию в 2015 году.

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