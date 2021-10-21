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Евросоюз не отпустит Польшу: Политолог оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу
21 октября 2021, 04:35 • 134 • Политика
Политолог, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов оценил шансы Варшавы договориться с Россией по газу напрямую и, следовательно, избежать серьёзного энергетического кризиса, на пороге которого стоит Европа. Но Евросоюз не отпустит Польшу, считает эксперт.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что энергетический кризис накроет Европу в течение нескольких недель. Он спрогнозировал банкротство многих предприятий и нищету, в которой окажутся десятки миллионов семей из-за неконтролируемого роста цен на всей территории ЕС.
Фёдор Лукьянов отметил, Польша всё чаще и чаще стала заявлять о желании вернуть суверенитет. ЕС столкнулся с серьёзными трудностями, но он по-прежнему не намерен возвращать своим членам национальную власть.
Евросоюз не отпустит Польшу, считает политолог, так как это по европейским меркам достаточно большая и активная страна.
"Для Евросоюза терять государство, значит, катиться вниз", - приводят слова эксперта "Народные Новости".
По мнению Лукьянова, энергетический кризис уже накрыл Европу, из-за чего некоторые страны могут пойти на неожиданные меры. Например, Венгрия уже продлила газовый контракт с Россией. Политолог не исключил, что Варшава могла бы пойти по тому же пути, однако на данный момент европейский энергорынок по-прежнему остаётся единым.
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