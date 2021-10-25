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Евросоюз не дождался обещанной Эрдоганом высылки дипломатов

25 октября 2021, 17:05  •  70 • Политика
Фото: Ohde/face to face/www.globallookpress.com
Официального объявления пока не было
Европейский союз принял к сведению решение Анкары об объявлении десяти послов в Турции персонами нон грата, однако ни в одну из причастных стран пока что не было направлено официальных уведомлений в связи с принятым решением. Об этом сообщил в ходе брифинга 25 октября представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
Двумя днями ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что дал распоряжение главе МИД в срочном порядке объявить послов США, Канады, Франции, Германии, а также еще нескольких стран персонами нон грата. Таким образом руководство страны отреагировало на призыв иностранной дипломатии освободить турецкого правозащитника Османа Кавалу. До этого президент в свойственной для себя экспрессивной манере заявил, что ни у кого нет права "давать урок Турции".
Однако по состоянию на 25 октября никаких официальных уведомлений в причастные страны от Турции не поступило. Хотя внешнеполитическое руководство республики подтвердило, что вызывало послов десяти стран, которым напомнило о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипсношениях.
Таким образом, официального объявления персонами нон грата послов десяти государств со стороны Турции не было.
После заявления президента Турции в стране зафиксировали исторический минимум национальной валюты – по данным Investing.com, курс лиры упал до 9,26 за доллар. Падение национальной валюты продолжается с середины месяца, после того как своим указом президент уволил трех представителей ЦБ – главу регулятора и его заместителей.

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