Евросоюз не будет больше помогать Греции

А возвращать долги стране придётся до 2060 года
Европейский Союз прекращает оказание финансовой помощи Греции, заявив, что впервые с 2010 г. греческая экономика обрела стабильность, в стране снижается безработица и растут излишки бюджета. И всё благодаря предложенным Евросоюзом реформам и €290 млрд. финансовой помощи
«Благополучный конец европейской программы помощи – позитивный сигнал для самой Греции и всего Евросоюза», – заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности Иоахим Ланг.
Однако бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис раскритиковал заявления брюссельских и берлинских чиновников: «Греция находится в той же чёрной дыре, и с каждым днём увязает в ней всё больше, в том числе из-за того, что предписания кредиторов препятствуют инвестициям и потреблению».
Факты подтверждают слова Варуфакиса. Госдолг Греции за время введения реформ не уменьшился, а вырос (160% ВВП в 2012 г., 180% ВВП в 2018 г.). Каждый третий житель страны – безработный, социальная система поглощает 27% ВВП. По показателю бедности страна переместилась с 9-го на 3-е место в ЕС.
С 2038 г. на оплату внешних долговых обязательств Греция вынуждена будет отдавать 20% ВВП, и в последующем процент будет только увеличиваться. 66% греков убеждены, что их стране не удастся избавиться от строгого надзора международных кредиторов, без предварительного обсуждения с которыми греческое правительство не может принять ни один закон. Каждые три месяца ЕС поверяет, выполняет ли Греция предписанные ей болезненные реформы.
Возвращать долги Греции придётся до 2060 г. Сделать это можно только при условии стабильно растущей экономики и достаточного количества рабочих рук. Население Греции стремительно стареет и сокращается: к 2050 г. вместо сегодняшних 10,7 млн. оно может составить чуть более 8 млн. Это значит, что до экономического выздоровления страны очень далеко.
«Благополучный конец европейской программы помощи – позитивный сигнал для самой Греции и всего Евросоюза», – заявил глава Федерального объединения немецкой промышленности Иоахим Ланг.
Однако бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис раскритиковал заявления брюссельских и берлинских чиновников: «Греция находится в той же чёрной дыре, и с каждым днём увязает в ней всё больше, в том числе из-за того, что предписания кредиторов препятствуют инвестициям и потреблению».
Факты подтверждают слова Варуфакиса. Госдолг Греции за время введения реформ не уменьшился, а вырос (160% ВВП в 2012 г., 180% ВВП в 2018 г.). Каждый третий житель страны – безработный, социальная система поглощает 27% ВВП. По показателю бедности страна переместилась с 9-го на 3-е место в ЕС.
С 2038 г. на оплату внешних долговых обязательств Греция вынуждена будет отдавать 20% ВВП, и в последующем процент будет только увеличиваться. 66% греков убеждены, что их стране не удастся избавиться от строгого надзора международных кредиторов, без предварительного обсуждения с которыми греческое правительство не может принять ни один закон. Каждые три месяца ЕС поверяет, выполняет ли Греция предписанные ей болезненные реформы.
Возвращать долги Греции придётся до 2060 г. Сделать это можно только при условии стабильно растущей экономики и достаточного количества рабочих рук. Население Греции стремительно стареет и сокращается: к 2050 г. вместо сегодняшних 10,7 млн. оно может составить чуть более 8 млн. Это значит, что до экономического выздоровления страны очень далеко.