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Евросоюз назначил Белоруссии тайную встречу "в лесу или подвале" - Макей
10 ноября 2021, 14:40 • 208 • Политика
Брюссель оказался загнан в угол, считают в Минске
Европейский союз оказался в крайне неприятном положении. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
В Минске считают, что Европа сама загнала себя в угол, поэтому полноценных переговоров по миграционному кризису не получится. Дело в том, что Брюссель не признает легитимность белорусской власти, но при этом понимает, что без диалога решить проблему на границе с Польшей не удастся.
Макей добавил, что власти республики уже получали определенные сигналы и от Европейского союза в целом, и от отдельных стран в частности. Минск просили найти хоть какой-то компромисс. Но переговоры, по предложению Брюсселя, нужно проводить "конфиденциально, где-то в подвалах, лесах".
При этом официально ЕС угрожает Белоруссии очередным пакетом санкций. Так, стало известно, что уже на будущей неделе Брюссель может объявить о новых рестрикциях в отношении республики, власти которой обвиняются в незаконной переброске мигрантов на границе с Польшей.
В Европе уверены, что белорусы ведут гибридную войну, желая надавить на Брюссель, чтобы тот отменил санкции.
В стороне не остается и Россия. Дмитрий Песков, комментируя разгоревшийся кризис, отметил, что уже сейчас понятно, что происходящее на границе РБ и Польши напоминает надвигающуюся гуманитарную катастрофу.
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