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Евросоюз нашёл в России "центр ГРУ" с опозданием в 4 года

22 октября 2020, 21:50  •  19 • Политика
В официальном журнале ЕС появилась информация о введении очередных санкций против России. На этот раз Евросоюз нашёл "центр ГРУ" и предъявил обвинения с опозданием в 4 года.
Россия уже привыкла к санкциям, объявляемым нашими так называемыми западными партнёрами. И эта неделя показала, что у Евросоюза появились новые идеи и фантазии на этот счёт.
В официальном журнале ЕС появилась информация о введении ограничений против некоего "центра ГРУ", а также двух граждан России - Игоря Костюкова и Дмитрия Бадина. Под центром ГРУ, если быть совсем точными, европейцы имеют в виду "85-й Главный центр специальных служб Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации".
Безусловно, русских снова обвиняются в кибератаках. На этот раз обвинение выдвинуто с опозданием на 4 года. Ведь, по версии авторов санкций, "центр ГРУ" и те самые вездесущие "двое граждан России" именно в 2015 году атаковали Бундестаг - исключительно электронно.
"Был похищен значительный объём данных, а также затронуты почтовые аккаунты нескольких членов парламента, в том числе канцлера Ангелы Меркель", - так описывают якобы последовавшие потери представители ЕС.
Кстати, ранее в США заявили, что в России, мол, нет ничего, что можно было бы дополнительно обложить санкциями. Как оказалось, в ЕС с этой позицией не согласились... Свои санкции против "двух граждан России" и "центра ГРУ" поспешил ввести и Лондон, также ссылаясь на якобы имевшую место атаку на Бундестаг в 2015 году.

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