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Евросоюз наложил санкции на Белоруссию из-за выборов

14 августа 2020, 23:05  •  64 • Политика
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно
Брюссель вводит санкции в отношении Минска из-за насилия властей в отношении протестующих, выразивших несогласие с итогами президентских выборов в Белоруссии. Такое решение в пятницу, 14 августа, приняли главы МИД стран-участниц ЕС.
Как сообщил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, все его коллеги пришли к консенсусу по вопросу о том, что в Республике голосование было сфальсифицировано.
"Евросоюз начинает работать над индивидуальными целевыми рестрикциями против лиц, ответственных за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов", – написал Корчок в своем "Твиттер".
О том, что Брюссель может ввести ограничительные меры после подавления правоохранителями в жесткой форме беспорядков в Белоруссии, стало известно еще в начале нынешней неделе. Тогда ЕС призвал Минск прекратить "репрессии", отпустить всех задержанных. В заявлении сообщество указывалось, что "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".
Important discussion of #EU Foreign Ministers on #Belarus, consensus that elections were rigged, EU

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