Евросоюз наказал Польшу за неповиновение

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Варшаву обязали к ежедневному штрафу в размере 1 млн евро

Разбирательство между ЕС и Польшей из-за конституционной реформы в стране переросло в судебное русло – итогом стало наказание для польских властей в виде одного из крупнейшиих штрафов в истории Европы для собственного союзника.

Как передает РИА "Новости", суд ЕС наложил на Польшу штрафы в размере 1 млн евро в день до выполнения решения об упразднении дисциплинарной палаты для местных судей. Пока Варшава не повинуется требованию Брюсселя – придется платить.

Правовой конфликт между сторонами возник из-за судебной реформы в Польше. Евросоюз настаивает на верховенстве европейских законов над государственными, поляки, в свою очередь, считают иначе. В Европарламенте не исключают, что скандал может и вовсе обернуться выходом Польши из ЕС в ближайшее время. В Варшаве, напротив, заявляли, что устраивать "полекзит" (по аналогии с "брекзитом" – прим. редакции) не намерены.