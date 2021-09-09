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Евросоюз наказал Польшу и Венгрию деньгами

09 сентября 2021, 13:35  •  297 • В мире
В Варшаве решение Еврокомиссии назвали попыткой ограничения польского суверенитета
Брюссель решил наказать строптивых членов Евросоюза – Польшу и Венгрию, не выделив этим странам средства на восстановление национальных экономик после пандемии коронавируса. Всего финансы были выделены 18 странам ЕС, которые послушно выполняют директивы Брюсселя и старательно проводят все рекомендованные либеральные реформы.
Польша должна была получить €57 млрд, а Венгрия – €7,2 млрд, теперь эта помощь остаётся замороженной, в Еврокомиссии считают, что законы, принимаемые в Будапеште и Варшаве «противоречат общеевропейским стандартам и подрывают идею верховенства закона».
Евросоюз обещает, что финансы будут доступны этим странам лишь после того, как Еврокомиссия убедится – все национальные законы соответствуют европейским требованиям.
«Существует связь между выделением средств и ежегодными рекомендациями для конкретных стран. Польше мы сделали некоторые замечания относительно независимости системы правосудия. Что касается Венгрии, то ей указано на необходимость лучше организовать борьбу с коррупцией. Поэтому Еврокомиссия и поставила некоторые условия на пути к финансированию»,
– пояснил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Польша совершила ужасное с точки зрения Брюсселя – усомнилась в том, что европейские законы стоят выше польских, а правительство этой страны обратилось в Конституционный суд с просьбой вынести решение о том, что национальное законодательство выше норм Евросоюза.
Министр юстиции Польши Збигнев Зебро уже назвал инициативу Еврокомиссии «агрессией» по отношению к Польше, попыткой ограничения польского суверенитета и атакой на польское законодательство.
«В ЕС знают, что Евросоюз не имеет права вмешиваться в вопросы системной организации судебной ветви власти в странах ЕС. Это следует не только напрямую из буквы договоров Евросоюза, но и решений конституционных судов многих стран ЕС»,
– напомнил министр в своём выступлении на брифинге.
Есть у Брюсселя претензии и к Венгрии – там парламент принял поправки в закон о борьбе с педофилией. Теперь эти поправки ограничивают распространение информации о ЛГБТ среди детей и подростков, с чем никак не могут смириться в Евросоюзе, называя подобное ограничение нарушением гражданских свобод. К тому же и Польша, и Венгрия отказываются принимать на своей территории нелегальных мигрантов и беженцев, уверяя, что им и украинцев хватает.
Однако Еврокомиссия не только отказала предоставить Польше и Венгрии финансовую помощь, но и подала иск в Европейский суд, требуя от Варшавы уплаты ежедневных штрафов – за каждый день, пока в стране действуют законы, «нарушающие независимость судебной системы».
Соб. корр. ФСК

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