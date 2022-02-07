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Евросоюз надеется найти замену газу из России. Во сколько это обойдётся?

07 февраля 2022, 18:10  •  69 • Политика
Евросоюз ведёт переговоры с США и другими странами по вопросу увеличения поставок газа в Европу. Вопрос лишь в том, как дорого это обойдётся.
О поиске поставщиков газа в Евросоюз рассказала сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В понедельник, 7 февраля, она выступила с заявлением, отметив, что партнёрство налаживается с США, и в первую очередь оно касается "увеличения поставок сжиженного газа".
Мы ведём переговоры с другими поставщиками газа, например с Норвегией, по вопросу увеличения их поставок в Европу,
- приводит слова дипломата Reuters.
Надо сказать, что тренд на отказ от поставок газа из России поддерживается рядом политиков в Евросоюзе весьма активно. В то же время на экспертном уровне полагают, что даже сокращение поставок больно ударит по европейцам. Искусственно будет создан газовый кризис, результаты которого мы уже наблюдали несколько месяцев тому назад, когда цены на газ стали ползти вверх.

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