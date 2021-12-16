Евросоюз начал вооружать бывшие советские республики. Их цель – Россия

ЕС пытается активнее ангажировать страны постсоветского пространства в свою повестку. Они широко улыбаются, финансируют армии, оппозиционеров, помогают бизнесу и вообще играют роль доброго следователя – на контрасте со "злым" московским. И если Белоруссия послала доброжелателей, скажем так, в Нагорный Карабах, то пять других государств охотно принимают европейскую помощь.

Брюссель вместо Степанакерта

15 декабря в Брюсселе состоялся саммит Восточного партнёрства. Довольно странное место для мероприятия – ведь в Восточное партнёрство входят шесть республик, представляющих два блока, – Украина, Белоруссия, Молдавия и Грузия, Азербайджан, Армения. Однако заседать в Тирасполе или Степанакерте высокие стороны не захотели – им куда комфортнее в сердце ЕС, где должностные лица Евросоюза в помпезной обстановке обсуждали план дальнейших действий по распространению своего влияния на Восток.

Белоруссия недавно приостановила свое членство в партнёрстве, а без неё все страны проекта имеют замороженные и неразрешённые территориальные конфликты: у Молдавии есть Приднестровье, у Украины проблемы с Донбассом (Киев также зачем-то претендует на возвращение Крыма), Грузия лишилась Абхазии и Южной Осетии, а Армения и Азербайджан до сих пор не определились с границами, несмотря на военную победу Баку в прошлом году.

Самому саммиту предшествовали многочисленные мероприятия – от министерских встреч и тематических форумов до совместного заседания Европейской комиссии и сети аналитических центров. Показательно, что данную сеть курирует Германский совет по международным отношениям, который проталкивает неолиберальную и глобалистскую повестку. Список аналитических центров также не ограничен странами Восточного партнёрства: в нём есть и филиал Фонда Маршалла в Бельгии, и британский Chatham House, и многие другие.

Иными словами, проект Восточного партнёрства – это ещё одна стратегия Запада по экономической и гуманитарной экспансии. Конечно же, он направлен против России и Евразийского экономического союза, хотя об этом напрямую не говорится.

Что хочет ЕС

Подписание пакета договоров с Грузией, Молдавией и Украиной, которое состоялось 15 декабря в Брюсселе, не представляет важной новости. Данные направления были уже продуманы и разработаны европейской бюрократией за много месяцев до этого.

Ещё в июле 2021 года ЕС издал обновлённую стратегию в отношении Восточного партнёрства. В десять приоритетных целей на ближайшее будущее включены:

Поддержка 500 тысяч предприятий мелкого и среднего бизнеса (20% всего мелкого и среднего бизнеса региона); Строительство 3000 км автомобильных и железных дорог или их модернизация в соответствии со стандартами ЕС; 70 000 индивидуальных возможностей мобильности для студентов и сотрудников, исследователей, молодёжи и молодёжных работников; Все высокопоставленные должностные лица (судебные органы, прокуратура, парламент, правоохранительные органы, государственная администрация) декларируют свои экономические активы, и эти декларации проверяются; Укрепление базы для выявления и устранения гибридных угроз; Укрепление потенциала партнёров по повышению киберустойчивости и борьбе с киберпреступностью, в том числе путём полного выполнения Будапештской конвенции о киберпреступности Совета Европы; Ещё 3 миллиона человек получают доступ к услугам безопасного водоснабжения, а его качество контролируется и улучшается в 300 городах; 250 000 домашних хозяйств сокращают потребление энергии как минимум на 20% благодаря энергоэффективности; 80% домохозяйств имеют доступ к высокоскоростному интернету; Поддержка 2500 местных организаций гражданского общества, 120 независимых средств массовой информации и 2000 журналистов; 850 000 медицинских работников будут вакцинированы и/или получат преимущества от улучшенных методов лечения, оборудования и условий труда.

Как видим, данная дорожная карта представляет смешанный план действий, включая продвижение собственных нормативных ценностей и интересов. Сомнительно, что пункт о декларации экономических активов должностными лицами будет реализован на практике, особенно в насквозь коррумпированных Молдавии и Украине. А вот поддержка различных организаций и индивидов – это явная подготовка своих агентурных кадров на будущее. И упоминание гибридных угроз сделано с намеком на Россию.

Раздача евро и бряцание мушкетами

Но этим действия ЕС в отношении стран Восточного партнёрства не ограничиваются.

В начале декабря ЕС уже одобрил несколько траншей для Грузии, Молдавии и Украины.

Тбилиси получит 12,75 миллиона евро в течение 36 месяцев – эти средства пойдут на укрепление потенциала вооружённых сил Грузии, в том числе их способности предоставлять свои услуги гражданским лицам в кризисных или чрезвычайных ситуациях.

Также будут переданы медицинское и инженерное оборудование, средства передвижения.

Молдавии дают 7 миллионов евро на тот же срок. Деньги выделены для военно-медицинской службы и Инженерного батальона Вооружённых сил Республики Молдавия.

Украина получит больше всех – 31 миллион евро в течение 36 месяцев. В ЕС считают, что эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить потенциал Вооружённых сил Украины, в том числе их способность предоставлять свои услуги гражданским лицам в кризисных или чрезвычайных ситуациях.

В частности, будут профинансированы военно-медицинские подразделения, включая полевые госпитали, инженерные подразделения, подразделения мобильности и материально-технического обеспечения, а также поддержка в киберпространстве.

Деньги по нынешним меркам скромные, но если еврочиновники сочтут, что отдача от них есть, следующие транши могут стать куда более увесистыми. В целом же по направлению работы очевидно, что ЕС пытается играть роль НАТО или по крайней мере дополнять военный альянс. Но другие направления Брюссель также не оставил без внимания.

Накануне саммита Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) принял новую стратегию для Грузии на 2022–2027 годы. Стратегия имеет три ключевых приоритета: повышение конкурентоспособности грузинских компаний, содействие интеграции и региональному развитию, а также поддержка перехода Грузии к "зелёной" экономике.

Также несколькими днями ранее, 10 декабря, ЕС запустил программу Global Europe Human Rights and Democracy на общую сумму 1,5 млрд долларов.

Она также имеет отношение к Восточному партнёрству, поскольку часть средств пойдёт в эти страны. Белоруссия стоит особняком.

Финансирование оппозиции в Белоруссии

Белоруссия представляет теперь более сложную задачу для ЕС, поэтому методика действий принята иная. Европейская комиссия мобилизовала дополнительные 30 миллионов евро для дальнейшего усиления протестов и продвижения западной либеральной идеологии в Белоруссии. На языке брюссельской бюрократии это называется "поддержка народа Белоруссии". Финансирование дополнит и расширит уже существующую поддержку молодёжи, независимых СМИ, малых и средних предприятий в культуре.

Большинство получателей, разумеется, находятся за пределами Белоруссии и квалифицируются как "реципиенты в изгнании".

Официально эта помощь будет сосредоточена на ключевых приоритетных областях, включая:

независимые СМИ (посредством технической помощи и обучения, а также создания донорской координационной структуры);

контакты между людьми, особенно среди молодёжи, профессорско-преподавательского состава и специалистов (возможности для международной мобильности и постоянной поддержки Европейского гуманитарного университета);

предпринимателей и бизнес в изгнании (в том числе с помощью консультационных услуг);

инициативы в области культуры и искусства (гранты на инициативы в области культуры и искусства, а также на повышение квалификации специалистов в области искусства, как в Белоруссии, так и белорусскими художниками за рубежом).

Общая сумма вливаний ЕС для "народа Белоруссии", почему-то находящегося за её пределами, составит 65 миллионов евро.

"ЕС поддерживает народ Белоруссии в его борьбе за свободу и демократию", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на специальной встрече 12 декабря, где должностные лица ЕС встретились с группой людей, которых представили как гражданское общество, правозащитников и независимые СМИ.

Минск должен сделать из подобной политики ЕС соответствующие выводы.

Что с того?

Но выводы должна сделать и Москва. Нам следует детально оценить методы влияния ЕС на территории русских внешнеполитических интересов. Россия обязана выработать не менее эффективную стратегию, включающую краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы действий. Иначе смешанная политика ЕС, НАТО и США будет углубляться и расширяться, позволяя им усилить своё влияние в Восточной Европе и Закавказье.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.