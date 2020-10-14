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Евросоюз кинул Украину с землёй

14 октября 2020, 00:10  •  42 • Украина

Европейские «друзья» Украины снова кинули своих ручных реформаторов, и на этот раз с самым крупным вопросом майданного периода.

Владимир Зеленский поехал на 22-й саммит ЕС-Украина не столько ради пиара, сколько ради обещанных денег. Именно на этой встрече представители Евросоюза должны были согласовать выделение полутора миллиардов долларов Украине, обещанных, по факту, за снятие моратория на продажу земли.

Но что получил дешёвый комик, так и не выросший из своего амплуа? Большой европейский кукиш, да ещё и приправленный обидной для реформаторов отповедью испанского дипломата «мы вам не банкомат». Зеленского, да и всю Украину, как и было обещано адекватными экспертами, с разгона пнули под зад.

Зато теперь, по идее, в последний раз. Ибо страна проданной гордости в буквальном смысле осталась без штанов. Предприятия распродали и распилили, порты уходят в концессию, месторождение пошли с молотка за бесценок, народ по дешёвке продаётся европейским соседям. До последнего момента у Украины оставались только сельхозугодия. Но переродившийся Порошенко в лице Зеленского решил и этот «давно назревший» вопрос. Украинская верхушка загнала последнее имущество, ещё как-то принадлежавшее украинцам даже не за деньги, а за обещание их выделить. И европейцы не подкачали – получили своё и послали отработанное майданное дурачьё куда подальше.

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