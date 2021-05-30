Евросоюз хочет установить "тесный контакт" с гражданским обществом в России

Руководство Евросоюза намерено усилить санкции против чиновников России, но при этом установить "тесный контакт" с гражданским обществом страны.

С такой инициативой в воскресенье выступил глава Европарламента Дэвид Сассоли. По его словам, Брюссель сильно беспокоит позиция России по вопросу Донбасса, а также уголовное преследование Алексея Навального.

Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом, - подчеркнул он в разговоре с порталом Funke.

Чиновник добавил, что отношения между Россией и Евросоюзом остаются крайне напряжёнными. Однако, судя по всему, предлагающий новые санкции Сассоли не считает нужным менять положение дел.

Отметим, что слова главы Европарламента расходятся с риторикой некоторых европейских лидеров, которые открыто призывают Брюссель перестать оказывать давление на Москву. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа должна настроить нормальный диалог с Москвой, поскольку это отвечает её интересам. А президент Франции Эммануэль Макрон призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении России, поскольку санкции больше не работают.

Добавим также, что любые санкции в отношении себя Россия считает откровенно враждебным шагом, а попытки иностранных государств установить контакт с гражданским обществом - вмешательством во внутренние дела страны. Москва придерживается политики симметричного ответа и готова вводить встречные ограничения против западных стран в случае новых санкций.