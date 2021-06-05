Евросоюз как шатающаяся неолиберальная тирания

«Мне кажется, что мы приближаемся к концу»

Новое исследование Евробарометра – статистической службы Европарламента – свидетельствует о том, что европейцы недовольны работой учреждений ЕС. Положительно о Евросоюзе отозвались менее половины опрошенных граждан (48%). Утверждают, что это во многом связано с «пандемией». 74% опрошенных хотят, чтобы на ЕС была возложена большая ответственность в борьбе с кризисами.

Опросы Европарламента обычно носят ангажированный характер, на самом деле отношение к ЕС его граждан ещё хуже. Все громкие заявления о «великой европейской семье» обернулись пустым звуком, как только стал усиленно распространяться страх перед новым вирусом. Медикаменты, предназначенные для одной страны, изымались в пути её соседом, члены ЕС вводили запрет на экспорт лекарств и средств индивидуальной защиты, в одностороннем порядке закрывали границы, останавливали торговлю и т. п. Италии, например, никто не помогал в течение нескольких недель. Первый пакет финансовой помощи ЕС был задержан из-за политического торга, тогда как целые отрасли экономики были парализованы, а миллионы людей остались без работы.

Во многих европейских странах участились массовые акции протеста против карантина, забастовки арендаторов, столкновения с полицией. В Европе заметно меняются политические настроения, общественное мнение всё больше настроено против ЕС. Согласно недавно проведенному опросу, 42% итальянцев поддерживают выход их страны из Евросоюза (в ноябре 2018 года таких было 26%).

Во Франции шесть из десяти человек "не доверяют" Брюсселю. The Washington Post предполагает , что вслед за Великобританией выйти из Евросоюза может Швеция, которая лидирует в Европе по количеству принятых мигрантов на душу населения.

В Дании ещё в 2015 году жители проголосовали на референдуме против дальнейшей интеграции с ЕС (против было 53% голосовавших). После этого Дания полностью забрала у Евросоюза право контролировать свои границы. По опросам общественного мнения, после Brexit хочет выйти из Евросоюза большинство жителей Нидерландов.

Едва ли не главными евроскептиками являются французы: 61% опрошенных граждан негативно относятся к ЕС. Известный французский философ Мишель Онфре так характеризует состояние ЕС: «Маастрихтская империя (Евросоюз) является неолиберальной тиранией, которая навязывает народам Европы рыночные наднациональные законы, используя авторитарные и бюрократические методы государства… Если раньше сторонники демократии опасались «тирании большинства», то маастрихтское государство создает новую модель – «тиранию меньшинств».

«Традиционные европейские классы принесены в жертву на алтарь либерально-рыночной идеологии и интересов меньшинств. Теперь становится очевидно, что все обещания Маастрихта (всеобщая занятость, мир, экономический рост и т. д.) были ложью. В Европе растет социальное неравенство, средний класс нищает, богатые богатеют. В угоду рыночной экономике исчезают основы социального государства: армия, школа, здравоохранение. Любая попытка граждан выразить свой протест выставляется неолиберальными СМИ как шовинизм и неонацизм», – констатирует Онфре. Он убеждён, что такой союз ждёт неизбежный распад.

На восстановление экономик, подорванных «защитой от пандемии», Брюссель выделил 750 миллиардов евро, но одним из условий выделения денег по линии Фонда восстановления было требование Брюсселя направить минимум 30% этих средств на развитие "зелёной экономики". Для сбора средств в Фонд восстановления в странах-членах ЕС будут подниматься налоги, однако уверенности в том, что более высокие налоги помогут экономическому оздоровлению, не прибавляет. «Еврокомиссия, Европейский парламент и некоторые правительства всерьёз считают, что смогут справиться с возникшей проблемой с помощью старых рецептов и трюков. При этом они забывают, что самый надёжный источник денег – это не печатный станок в Европейском центральном банке, а эффективная экономика, которой не мешают бюрократы», – пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

После выхода из ЕС Великобритании эрозия Европейского союза продолжается. Разговоры о том, что после первой волны коронавируса пойдут вторая, третья и следующие волны, лишь увеличивают нервозность. Никто не понимает, что происходит и когда это закончится.

«Старый порядок не хочет умирать и уже не раз доказывал готовность цепляться за жизнь, – уныло констатирует в Le Figaro обозреватель газеты Корали Делом. – Тем не менее мне кажется, что мы приближаемся к концу. К концу Европейского союза и того, что он воплощает в себе: неолиберальной глобализации».