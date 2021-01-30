Евросоюз как главный форпост глобализма. Новая экономическая стратегия

Автор:

Аналитическая группа Катехон

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Это идёт рука об руку с приверженностью ЕС более устойчивой и открытой глобальной экономике, хорошо функционирующим международным финансовым рынкам и многосторонней системе, основанной на правилах. Эта стратегия соответствует амбициям президента фон дер Ляйен относительно создания геополитической комиссии и следует за сообщением Комиссии от 27 мая 2020 года под названием "Момент Европы: восстановление и подготовка к следующему поколению".

ЕС следующего поколения – это специальная программа (Next Generation EU) в размере 750 миллиардов евро, а также целенаправленное подкрепление долгосрочного бюджета ЕС на 2021-2027 годы, который доведёт общую финансовую мощь бюджета ЕС до 1,85 триллиона евро.

Этот предлагаемый подход основан на трёх взаимодополняющих принципах:

Содействие усилению международной роли евро путём обращения к партнёрам из третьих стран с целью усиления его использования; поддержка разработки деноминированных в евро инструментов и контрольных показателей и укрепление его статуса в качестве международной эталонной валюты в энергетическом и сырьевом секторах, в том числе для новых энергоносителей, таких как водород.

Выпуск высококачественных еврооблигаций в рамках Next Generation EU добавит значительную глубину и ликвидность рынкам капитала ЕС в ближайшие годы и сделает их и евро более привлекательными для инвесторов.

Содействие устойчивому финансированию – это также возможность превратить финансовые рынки ЕС в глобальный центр "зелёного финансирования", укрепляя евро в качестве валюты по умолчанию для устойчивых финансовых продуктов.

В этом контексте Комиссия будет работать над поощрением использования "зелёных облигаций" в качестве инструментов финансирования энергетических инвестиций, необходимых для достижения целей в области энергетики и климата на период до 2030 года. Комиссия выпустит 30% от общего объёма облигаций в рамках Next Generation EU в виде "зелёных облигаций".

Комиссия также будет искать возможности для расширения роли Системы торговли выбросами ЕС (ETS) для максимизации её экологических результатов и поддержки торговой деятельности ETS в ЕС. В дополнение ко всему этому Комиссия также продолжит поддерживать работу Европейского центрального банка (ЕЦБ) по возможному введению цифрового евро в качестве дополнения к наличным деньгам.

Дальнейшее развитие инфраструктуры финансовых рынков ЕС и повышение их устойчивости, в том числе к экстерриториальному применению санкций третьими странами.

Комиссия в сотрудничестве с ЕЦБ и Европейскими надзорными органами будет взаимодействовать с компаниями инфраструктуры финансового рынка для проведения тщательного анализа их уязвимостей в отношении незаконного экстерриториального применения односторонних мер третьими странами и принятия мер по устранению таких уязвимостей.

Комиссия также создаст рабочую группу для оценки возможных технических вопросов, связанных с передачей финансовых контрактов, деноминированных в евро или других валютах ЕС, очищенных за пределами ЕС, центральным контрагентам, расположенным в ЕС.

В дополнение к этому Комиссия изучит пути обеспечения бесперебойного потока основных финансовых услуг, включая платежи, с юридическими или физическими лицами ЕС, подвергшимися экстерриториальному применению односторонних санкций третьих стран.

Дальнейшее содействие единообразному осуществлению и обеспечению соблюдения собственных санкций ЕС.

В этом году Комиссия разработает базу данных – хранилище обмена информацией о санкциях – для обеспечения эффективной отчётности и обмена информацией между государствами-членами и Комиссией по осуществлению и обеспечению соблюдения санкций. Комиссия будет работать с государствами‑членами над созданием единого контактного центра по вопросам правоприменения и осуществления, имеющего трансграничные аспекты.

Комиссия также будет следить за тем, чтобы средства ЕС, предоставляемые третьим странам и международным организациям, не использовались в нарушение санкций ЕС. Учитывая важность мониторинга гармонизированного применения санкций ЕС, Комиссия создаст специальную систему, позволяющую анонимно сообщать об уклонении от санкций.

Итак, здесь мы видим несколько противоречивых моментов. После победы Джо Байдена США будут стараться восстановить своё влияние на ЕС и, следовательно, укрепить роль доллара. Это будет занижать как роль евро в качестве международного средства платежа, так и ЕС в качестве независимого международного игрока.

В Европейской комиссии есть понимание, что США могут создать проблемы для европейских институтов и механизмов на глобальном рынке.

Жозеп Боррель в своём блоге на сайте Службы внешних действий ЕС пишет, что "в прошлом году пандемия COVID-19 вновь высветила некоторые уязвимые места Европейского союза, но также выявила и его сильные стороны. Быстрая и смелая реакция ЕЦБ на смягчение денежно-кредитной политики и государств-членов на бюджетную сторону, а также новый фонд восстановления ЕС (Next Generation EU) укрепили доверие к ЕС и евро.

Эта реакция послала чёткий сигнал рынкам и потенциальным международным пользователям нашей валюты: лидеры ЕС теперь имеют мощные инструменты для защиты социальной и экономической стабильности и готовы их использовать.

Кроме того, долговой рынок евро имеет большой потенциал. Успех финансирования программы SURE подчеркнул высокое кредитное качество Союза и огромный интерес международных инвесторов к безопасным активам, деноминированным в евро. Облигации ЕС в рамках фонда восстановления NGEU добавят значительную глубину и ликвидность рынкам капитала ЕС и сделают евро ещё более привлекательным для инвесторов.

Кроме того, "зелёный переход" открывает большие возможности в этом отношении. В частности, через Европейский инвестиционный банк (ЕС стал пионером на рынке "зелёных облигаций", и почти половина глобальных выпусков таких облигаций была номинирована в евро в 2019 году).

Ещё одним способом усиления глобальной роли евро является стимулирование его использования на определённых рынках. Важный прогресс был достигнут, например, на газовом рынке: "Что касается контрактов на природный газ, то мы наблюдаем рост доли в евро с 38 до 64% в период с 2010 по 2018 год", отметил мой коллега, комиссар по энергетике Симсон.

В 2022 году Комиссия пересмотрит Положение о бенчмарках, чтобы облегчить создание деноминированных в евро индексов, охватывающих ключевые секторы экономики, включая развивающиеся рынки, такие как рынок водорода. Это должно помочь стимулировать использование евро на финансовых рынках.

Комиссия намерена организовать информационно-пропагандистские мероприятия с участием государственных и частных участников рынка, особенно за пределами ЕС, с целью поощрения инвестиций в облигации, номинированные в евро, и использования евро в целом. В этом важную роль будут играть Европейская служба внешних действий и делегации ЕС.

Чтобы укрепить свой экономический суверенитет, ЕС также должен защитить от иностранного вмешательства финансовые инфраструктуры, базирующиеся в Европе, такие как платёжная сеть SWIFT (базирующаяся в Бельгии), которая передаёт инструкции по переводу денег, или Euroclear (в Бельгии) и Clearstream (базирующаяся в Люксембурге); клиринговые палаты, которые берут на себя риск контрагента между продавцами и покупателями ценных бумаг, гарантируя, что сделки могут быть завершены. Санкции, принятые администрацией Трампа после отказа от ядерного договора с Ираном, оказали на них серьёзное влияние.

Для ЕС крайне важно сохранить глобальный охват этих механизмов, одновременно лучше защищая свою стратегическую автономию. Мы должны не допустить, чтобы третья страна могла заставить эти системы применять свои односторонне принятые санкции. С этой целью Комиссия совместно с ЕЦБ и другими европейскими надзорными органами определит инструменты противодействия последствиям таких незаконных мер.

Наши инструменты на данный момент не очень эффективны. Например, с помощью INSTEX (Инструмента поддержки торговых обменов) наши государства-члены с 2019 года разработали европейский инструмент для облегчения законных торговых платежей между ЕС и Ираном. В прошлом году я посвятил довольно много времени работе над ним, однако его эффективность до сих пор оставалась ограниченной. Чтобы обеспечить непрерывный поток основных финансовых услуг между ЕС и его законными торговыми партнёрами, мы изучим пути быстрого улучшения INSTEX".

Отметим, что ЕС с 1996 года имеет в своём распоряжении так называемый блокирующий статут для противодействия санкциям третьих стран и другим экстерриториальным мерам против европейских компаний и частных лиц. В ЕС пытались использовать его и в прошлом году, однако вынуждены были признать, что до сих пор этот инструмент был не очень эффективен. Поэтому будут рассмотрены дополнительные политические меры для борьбы с этой практикой, включая реформу этого статута.

Сейчас в распоряжении ЕС есть новый "скрининговый" механизм, который оценивает влияние прямых иностранных инвестиций в ЕС на безопасность и общественный порядок. Когда иностранная компания стремится получить контроль над компанией ЕС, следует учитывать тот факт, что это может привести к тому, что европейская компания будет подвергнута экстерриториальным санкциям. Поэтому она может поставить под угрозу свою способность поддерживать критически важную инфраструктуру ЕС или обеспечивать непрерывность поставок основных ресурсов.

Иран уже был упомянут. Но очевидно, что это связано также с давлением США на ЕС и сотрудничеством России с европейскими странами.

Сейчас в Европейской комиссии полагают, что президентство Джо Байдена может стать возможностью открыть новую главу в данном взаимодействии, и чиновники из Брюсселя намерены приложить все усилия в этом направлении.

Показательно, что известные экономисты, такие как Ларри Саммерс, бывший министр финансов в администрации США, или Морис Обстфельд, бывший главный экономист МВФ, рекомендовали прекратить использовать доминирование доллара в качестве инструмента санкций, за исключением случаев очень широкого многостороннего консенсуса. Как отмечали многие экономисты и наблюдатели, хотя в краткосрочной перспективе первенство доллара как международной валюты непосредственно не ставится на карту, злоупотребление этой практикой может стать серьёзной угрозой для международной роли американской валюты в долгосрочной перспективе.

Для улучшения "стратегической автономии" ЕС денежно-кредитная и финансовая сферы могут стать важной областью. Речь идёт одновременно об укреплении экономического суверенитета ЕС и глобальной внешней политики и политики безопасности.

Россия могла бы использовать данное "окно возможностей", пока ЕС открыт к переговорам по этим темам и заинтересован в продвижении инструмента евро. Возможно, шаг навстречу мог бы быть осуществлён и через покупку "зелёных еврооблигаций". Более того, телефонные переговоры президентов РФ и США, где было обговорено, что продление договора о стратегических наступательных вооружениях с соответствующими корректировками будет осуществляться на условиях России, показывают, что и США готовы идти на уступки.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.