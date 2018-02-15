Евросоюз использует Черногорию для давления на Сербию

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Зачем премьер-министр Черногории Душко Маркович отправляется в Приштину?

Премьер-министр Черногории Душко Маркович собирается на этой неделе посетить Косово с целью провести переговоры с представителями руководства сепаратистского региона.

Визит Марковича в Приштину по приглашению так называемого премьер-министра Косово Рамуша Харадина был запланирован ещё на прошлой неделе. Озвученная причина, по которой он не состоялся, погодные условия. Однако речь может идти не только о проблемах природного характера, но и серьёзных политических разногласиях между косовскими сепаратистами и поддержавшей их в своё время Черногорией.

Косовских сепаратистов заставят отказаться от территориальных претензий

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Напомним, что Черногория была в числе стран, признавших в 2008 году “независимость” Косово от Сербии. Как недавно признал сам Маркович, сделано это было вопреки воле 85% населения страны. Примечательно, что население Черногории, в отличие от радикально прозападных элит, хорошо помнит события 1998-1999 годов и бомбардировки тогда Союзной республики Югославии натовской авиацией. Однако правящая верхушка Подгорицы во главе с Мило Джукановичем с момента окончательного выхода страны из Государственного Союза Сербии и Черногории заняла антисербские позиции и взяла радикальный курс на присоединение к Евросоюзу и НАТО. 5 июня 2017 года Черногория стала 29-м членом Североатлантического альянса. При этом в Подгорице пообещали активно содействовать вступлению в блок НАТО и сепаратистского региона Косово.

Тем не менее, несмотря на столь благожелательное к косоварам отношение со стороны правящей верхушки Черногории, косовский парламент всячески саботирует ратификацию соглашения о демаркации границы с Черногорией. Радикально настроенные депутаты, в том числе представители правящей партии Харадиная “Альянс за будущее Косово” отказываются ратифицировать соглашение, утверждая, что Черногория якобы незаконно присвоила 8 тысяч гектар территории Косово. Сам же Харадинай неоднократно заявлял, что поддерживает территориальные претензии к Черногории и для него граница проходит “на Чакоре” (горный массив на территории Черногории).

Однако опекающие Косово еврочиновники уже в ультимативном порядке требуют от Приштины узаконить подписанное ещё в 2015 году соглашение о демаркации, шантажируя отказом от введения облегченной формы визового режима. Но воз пока и ныне там. Известно, что Маркович обещал, что во время своего визита в Приштину намерен призвать Харадиная к принятию некоего “смелого решения”, которое должно “открыть больше возможностей”. Судя по всему, речь идет как раз об окончательном урегулировании пограничного вопроса.

Стефан Гайич: Сербию принуждают к признанию Косово

Как отметил в беседе с "Царьградом" сербский политолог, директор Института европейских исследований (г. Белград) Стефан Гайич, Черногория после отделения от Сербии превратилась в антисербское государство и стала активно ущемлять сербскую идентичность. Вместе с тем черногорские элиты связывают тесные отношения с сербскими прозападными политиками, прежде всего с действующим президентом Александром Вучичем.

Президент Сербии Александр Вучич. Фото: www.globallookpress.com

Эксперт акцентировал внимание на недавнем визите еврокомиссара Йоханнеса Хана в Сербию и Черногорию, где тот представил план евроинтеграции западных Балкан до 2025 года. При этом все страны должны к этому времени выполнить жесткие условия Брюсселя в том числе и по урегулированию территориальных споров. Гайич опасается, что Вучич, который назвал ЕС “самым успешным проектом после Второй мировой войны”, пойдет на сдачу государственных интересов Сербии, вплоть до признания независимости Косово.

По мнению Гайича, Евросоюз и верхушка НАТО спешат как можно скорее включить в свой состав балканские страны, дабы исключить возрастающее влияние со стороны России и Китая. Поэтому они оказывают давление на руководство как Сербии, так и Черногории, Косово, Македонии, Боснии и Герцеговины, Албании и других балканских стран, чтобы они как можно скорее урегулировали свои территориальные проблемы. Таким образом, Сербию, по сути, принуждают отказаться от суверенитета над Косово.

“То, что Маркович едет в Приштину как в независимое государство, это просто маленький камешек той большой мозаики, которая сейчас складывается”, - подчеркнул собеседник "Царьграда".

Леонид Решетников: Жители Сербии не дают Вучичу открыто признать Косово

Схожей точки зрения придерживается и исполнительный директор общества “Двуглавый орёл”, генерал-лейтенант Службы внешней разведки (СВР) России в отставке Леонид Решетников. По его словам, Черногория теперь является “дисциплинированным солдатом НАТО” и строго выполняет любые указания по этой линии. Тем более в Подгорице рассчитывают на скорое вступление в Евросоюз, гораздо раньше 2025 года, о котором говорил Хан. Что касается Сербии, то Белград в лице своей правящей верхушки также занимает двойственную позицию.

“Вучичу население Сербии не дает признать Косово. И он не делает этого, потому что боится проиграть очередные выборы. Но Вучич тесно связан с Джукановичем и даёт ему тайное добро на признание Косово”, - заявил эксперт.

Решетников подчеркнул, что все балканские страны сейчас находятся под полным контролем со стороны Вашингтона и Брюсселя и полностью следуют поступающим оттуда указаниям. В особенности по любым принципиальным вопросам.

“Сопротивление Сербии - это реальное сопротивление на уровне части народа, но никак не руководящей сербской элиты”, - резюмировал Решетников.

Павленко Дмитрий