Евросоюз и США готовы к введению нового пакета санкций против Белоруссии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что санкции против Белоруссии введут в ближайшее время.

Евросоюз введет новый санкционный пакет против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшой в течение месяца. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом. ЕС подготовит свои санкции к 15 ноября, США – к началу декабря.

По уточненным данным, кроме авиакомпаний, под них попадет и страховой сектор, причем не только белорусские, но и третьих стран. Например, в список намерены включить авиакомпании России. "Аэрофлоту" вменяют перевозку беженцев из Сирии и Ирака в Белоруссию, хотя представители авиакомпании утверждают, что они в эти страны не летают, только в Египет, Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Также под санкциями могут оказаться "Ютэйр", Nordwind Airlines, FlyDubai и Turkish Airlines. В отношении аввиаперевозчиков окончательного решения пока не принято: пересмотрят и действующие контракты или ограничения будут касаться будущих договоренностей. Об этом сообщает РБК.

Напоминаем, что противостояние на белорусско-польской границе идет уже несколько дней. На ней собралось по разным оценкам от 3 до 4 тысяч человек, предпринимаются попытки прорваться через пограничные посты.