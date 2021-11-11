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Евросоюз и США готовы к введению нового пакета санкций против Белоруссии
11 ноября 2021, 04:05 • 78 • Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что санкции против Белоруссии введут в ближайшее время.
Евросоюз введет новый санкционный пакет против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшой в течение месяца. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом. ЕС подготовит свои санкции к 15 ноября, США – к началу декабря.
По уточненным данным, кроме авиакомпаний, под них попадет и страховой сектор, причем не только белорусские, но и третьих стран. Например, в список намерены включить авиакомпании России. "Аэрофлоту" вменяют перевозку беженцев из Сирии и Ирака в Белоруссию, хотя представители авиакомпании утверждают, что они в эти страны не летают, только в Египет, Израиль, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Также под санкциями могут оказаться "Ютэйр", Nordwind Airlines, FlyDubai и Turkish Airlines. В отношении аввиаперевозчиков окончательного решения пока не принято: пересмотрят и действующие контракты или ограничения будут касаться будущих договоренностей. Об этом сообщает РБК.
Напоминаем, что противостояние на белорусско-польской границе идет уже несколько дней. На ней собралось по разным оценкам от 3 до 4 тысяч человек, предпринимаются попытки прорваться через пограничные посты.
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