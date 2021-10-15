Евросоюз и Польша – чья возьмёт, когда на кону большие деньги?

Почва в стране к майдану готова, осталось рассадить снайперов…

Несколько дней назад в Польше начались масштабные акции протеста против политики правительства (у власти в стране находится национал-консервативная партия «Право и справедливость» Ярослава Качиньского). Около 100 тысяч человек вышли на улицы в Варшаве, митингуя «за Европу» и выражая несогласие с правительственной линией. Всего же акции протеста прошли синхронно более чем в ста городах Польши. Участники митингов размахивали не только флагами ЕС, но и символами ЛГБТ-сообщества, скандируя «Мы остаёмся» (в смысле – не выходим из Евросоюза).

Такова реакция доброй половины польского общества на решение Конституционного суда Польши о главенстве национальных законов над законами Евросоюза. Согласно решению Конституционного суда, отдельные положения законодательства ЕС несовместимы с польской конституцией (прозрели, называется, после 17 лет пребывания Польши в составе Европейского союза). Данное решение стало ответом на попытку суда ЕС вмешаться в работу судебной системы Польши, перечеркнув положение о верховенстве конституции Польши и о сохранении польского суверенитета в процессе европейской интеграции.

Мобилизует людей на выступления протеста оппозиционная партия «Гражданская платформа».

Поводом для рассмотрения дела в Конституционном суде стали продолжавшиеся с 2017 года попытки партии «Право и справедливость» реформировать систему судопроизводства с целью «оптимизации и очищения». Брюссель усмотрел в польской реформе намерение поставить суды под политический контроль и попытался навязать Варшаве иные принципы организации судебной системы, которые позволили бы еврочиновникам диктовать польским судьям.

Чтобы снять противоречия, польское правительство обратилось в Конституционный суд.

«Конституция – это наивысший закон в нашей стране. Если бы было иначе, это бы означало, что мы не являемся независимым государством. Мы не соглашались на это, подписывая договоры о Европейском союзе», – заявил министр кабинета министров Польши Михал Вуйцик.

Конституционный суд этот тезис поддержал.

Ответ органов власти Евросоюза последовал незамедлительно. Сложилось впечатление, что Брюссель только и ждал от Варшавы такого решения, подготовившись к нему заранее.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что Брюссель «без колебаний воспользуется своими полномочиями в соответствии с договорами с целью обеспечить единообразное применение и целостность законодательства ЕС».

Председатель Европарламента Давид Сассоли сказал, что решение польского суда нельзя оставлять без последствий. «Примат права ЕС должен оставаться неоспоримым… Нарушение этого правила означает вызов одному из основополагающих принципов Союза», – подчеркнул Сассоли.

«Еврокомиссия сделает всё, что в её силах, чтобы обеспечить верховенство права ЕС», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европейские СМИ начали писать, что если Польша не уступит, у неё не будет иного выхода, как покинуть Евросоюз. Некоторые журналисты отмечают, что польское правительство растеряно и «шокировано» тем, в каком положении оно оказалось.

Реформа судебной системы и последовавшее за ней решение Конституционного суда, – лишь часть противоречий между Варшавой и Брюсселем. Так, сторонники правящей партии «Право и справедливость» выступают против ЛГБТ-пропаганды, против однополых «браков», практики мультикультурализма, абортов, заселения Польши мигрантами. Это большой набор «нет» Европейскому союзу, навязывающему своим странам-членам противоположные установки. А польское общество расколото примерно пополам. В крупных городах преобладают позиции сторонников идеологии ЕС, в небольших городах и сельской провинции – доминируют те, кто не согласны на слом традиционного культурного кода польского общества.

В ситуации, когда свыше 10% населения Польши постоянно находятся на заработках или живут в других странах Европейского союза, перспектива выхода выхода Польши из ЕС мобилизует эту часть населения на антиправительственный протест. Примерно так в 2014 году на майдан в Киеве вышли заробитчане-гастарбайтеры. Если в Польше это повторится, останется лишь рассадить в заранее подготовленных местах «неизвестных снайперов», как это было в Киеве в феврале 2014-го, чтобы свернуть правительство через массовое убийство, организаторов которого на Украине так и «не нашли».

Насильственный украинский сценарий смены власти не исключён и для Польши. Чтобы предотвратить его, потребуется незаурядная государственная воля. Однако есть большие сомнения в том, что партия Ярослава Качиньского способна такую волю проявить. И едва ли не самое существенное: проблема «Польша и Евросоюз» осложняется большими деньгами – за 15 лет пребывания Польши в ЕС (2004-2019) Польша в общей сложности получила от Брюсселя в виде дотаций около 110 млрд евро.