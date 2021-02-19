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Евросоюз готовит первый удар по "причастным" к аресту Навального

19 февраля 2021, 18:45  •  87 • Политика
Алексей Навальный. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель проведет общее голосование об антироссийских ограничениях
Ряд европейских государств внесли свои предложения в формировании перечня персональных ограничений против России по делу оппозиционера Алексея Навального. Однако единая позиция у членов ЕС отсутствует.
22 февраля главы МИД европейских стран должны провести обсуждение экономических ограничений против физических лиц – речь идет о гражданах Российской Федерации. Так, за последние несколько дней несколько европейских государств направили свои предложения о рестрикциях.
Вероятнее всего, отмечает источник, антироссийские меры будут носить персональный характер. Ограничения коснутся тех, кто, по мнению европейской стороны, причастен к аресту оппозиционера.
Согласно приведенным данным, председатель Европарламента Жозеп Боррель устроит обсуждение о санкциях в отношении ряда россиян с министрами иностранных дел. Однако в настоящее время ничего не известно о вероятных предложениях главы евродипломатии в деле об аресте российского оппозиционера. Решение требует, в том числе, поддержки политического характера.
Отмечается, что санкционные меры станут ответом на "серьезные нарушения прав человека".
"Этот вопрос только предстоит решить", – приводит РИА "Новости" заявление источника.
Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Питер Стано заявил, что процесс подготовки санкций по делу Навального уже запущен и проводится на конфиденциальной основе.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила ранее, высказавшись об аресте Навального, что история с "отравлением" оппозиционера изначально являлась для западной стороны средством для того, чтобы сохранить среди общественности образ "агрессивной" России.

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