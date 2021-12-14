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Евросоюз готовит новый удар по России - Bloomberg

14 декабря 2021, 13:45  •  121 • Политика
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Брюссель готов отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Москвой
Власти Евросоюза намерены установить жесткий срок для потребителей природного газа, в рамках которого члены ЕС должны расторгнуть долгосрочные контракты на импорт углеводородов. "Зеленый переход" может ударить по интересам основного поставщика голубого топлива – России.
Об этом заявили аналитики американского делового издания Bloomberg после изучения соответствующей документации. Они также выяснили, что Евросоюз планирует усилить свою энергетическую безопасность на фоне роста цен на углеводороды, спровоцированного их дефицитом.
Так, сроки газовых контрактов с Россией могут быть сокращены до 2049 года. По данным авторов статьи, эта мера является элементом комплексной перестройки европейского рынка энергоресурсов. 
В Bloomberg подчеркнули, что Россия обеспечивает около 30% потребностей Европы в голубом топливе. По их мнению, новый план Брюсселя противоречит интересам Москвы. Аналитики отметили, что наша страна выступает за подписание долгосрочных контрактов на поставку газа.
Кроме того, авторы заявили, что Кремль использует тему импорта для решения политических вопросов, поэтому отказ от долгосрочных контрактов позволит Евросоюзу сократить риски возникновения энергетических кризисов.
К слову, ранее аналитики американского издания The National Interest раскрыли угрозы для Украины после запуска российского газопровода "Северный поток-2". Они уверены, что наша страна может взять Незалежную в "энергетические тиски".

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