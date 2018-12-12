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Евросоюз готов продлить антироссийские санкции на полгода – источник

12 декабря 2018, 19:09  •  27 • Политика
Высокопоставленный представитель Евросоюза сообщил журналистам, что ЕС продлит на полгода экономические санкции против России.
Евросоюз не станет отменять экономические санкции против России. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель Евросоюза, передает ТАСС.
В частности, заявил собеседник, решение о сохранении экономических ограничений будет принято на саммите 13-14 декабря.
В преддверии встречи глав государств и правительств он отметил, что ключевым сообщением по России будет решение продлить санкции на шесть месяцев.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выступает за продление санкций в отношении РФ.
Как пояснила политик, Берлин не приемлет "фактических претензий [России] на Азовское море".
Меркель фактически продолжила риторику Лондона, где ранее британский премьер Мэй заявила, что королевство продолжит выступать за усиление антироссийских санкций.

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