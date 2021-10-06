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Евросоюз готов поддержать украинскую армию ввиду «непрекращающейся агрессии со стороны России»

06 октября 2021, 16:55  •  165 • В мире
В Евросоюзе обсуждают возможность создания военно-консультативной «учебной» миссии НАТО на Украине (EUATM). Немецкое издание Die Welt со ссылкой на документ Европейской внешней службы сообщает, что ЕС готов поддержать военными инструкторами украинскую армию ввиду «непрекращающейся агрессии со стороны России».
Данный план уже обсуждают США, Канада, Великобритания и Литва. Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что вопрос военной учебной миссии ЕС на Украине станет лакмусовой бумажкой для новых властей Германии и продемонстрирует, насколько привержен Берлин принципам консолидированной европейской политики.
В Берлине указывают, что подобная миссия может стать дубликатом уже существующих проектов военного сотрудничества стран Запада с Киевом. США, Канада и ОБСЕ уже оказывают Киеву содействие в военной сфере.
В июле министры иностранных дел и обороны Украины обратились к главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю с просьбой направить на Украину военно-учебную миссию. Она должна работать в связке с Департаментом образования министерства обороны Украины и Генеральным штабом ВСУ для реформирования системы обучения украинских военнослужащих. Штат миссии составит 60 сотрудников.
На текущий момент в самостийной державе работают две европейских миссии. Это Консультативная комиссия ЕС на Украине численностью 300 сотрудников, которая занимается реформированием сектора гражданской безопасности. И это миссия европейских консультантов по улучшению безопасности на молдавско-украинской границе.
Обе европейские миссии направлены на то, чтобы взять под контроль стратегически важные участки границ Украины и оказывать влияние на идеологическую составляющую военного образования.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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