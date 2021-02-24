Евросоюз доволен бурным развитием Украины • 172 • Аналитика © РИА Новости / Алексей Куденко На днях депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии") назвал средневековыми методами осады устроенную Украиной водную блокаду Крыма и заявил о намерении поднять данный вопрос в стенах немецкого парламента. Но это представитель немецкой оппозиционной партии, а вот европейскую власть как на национальном, так и на наднациональном уровне эти и прочие подобные действия украинского руководства вполне устраивают. Более того, например, Европарламент эти действия даже поощряет: в недавно принятой им резолюции по выполнению Украиной условий соглашения об ассоциации с Европейским союзом ответственность не только за права человека в Крыму, но и за обеспечение его жителей водой возложена на Россию. При этом резолюция была принята подавляющим большинством голосов: ее поддержали 526 депутатов при 79 проголосовавших против и 71 воздержавшемся. Принятый документ оказался небезынтересным не только в части, по сути, положительной оценки водной блокады Крыма, устроенной украинской властью. Он и в целом выдержан в духе того, что Украина движется в правильном направлении, хотя в ходе этого движения и имеется ряд недостатков. Текст резолюции при этом изрядно пропитан цинизмом. В нем положительно оценены проведенные реформы, хотя они привели только к ухудшению состояния и экономики, и государственного управления. Содержится похвала за борьбу с коррупцией, хотя на самом деле она не ведется, а имитируется под чутким руководством коллективного Запада. Наконец, упомянуты нарушения прав человека, политические преследования и нападения на журналистов, которые семь лет, по сути, направлялись, покрывались, курировались и благословлялись Западом. Да и "домашнее задание" в резолюции, которое европарламентарии задали украинской власти, к интересам Украины никакого отношения не имеет. Не исключая задач по продолжению борьбы с коррупцией или деолигархизации. Проект резолюции готовился еще в ноябре прошлого года, потому в нее не могли попасть последние достижения стремительно развивающейся украинской демократии в виде внесудебного закрытия телеканалов, политического преследования критиков власти в социальных сетях или участников митингов против повышения тарифов. Но не факт, что эти ростки демократии нашли бы отражение в резолюции, готовься она сегодня. Ведь ее авторы отмечают "существенный прогресс, достигнутый Украиной в процессе реформ", а также одобряют имеющиеся результаты выполнения соглашения об ассоциации Украины с ЕС. При этом соглашение об ассоциации включает отнюдь не только экономическую часть, но и изрядную по размерам политическую, выполнение которой, стало быть, вполне устраивает Европу. Но, помахав в очередной раз морковкой в виде упоминания европейских перспектив Украины и похлопав по плечу за достигнутые результаты реформ (к сожалению, для описания позитива от этих реформ в резолюции места не нашлось), авторы все же остановились на "отдельных недостатках", описание которых заняло существенную часть документа. Впрочем, немало внимания в резолюции оказалось уделено и России. Помимо традиционного осуждения незаконной аннексии Крыма и оккупации части Донбасса и т. п., в резолюции имеются и заслуживающие упоминания пассажи. Например, "Меджлис крымско-татарского народа"* назван единственным международно признанным представительским органом крымских татар. Прямо поддержано создание Украиной Крымской платформы, "которая позволила бы усилиям, направленным на восстановление целостности Украины, быть скоординированными, формализованными и систематизированными". Плюс содержится упоминание того, что "Объединенная следственная группа под руководством Нидерландов подтвердила, что рейс МН17 был сбит ракетой класса "земля — воздух" комплексом "Бук" 53-й зенитной бригады Сухопутных войск России". Ну и отдельно следует упомянуть довольно провокационный призыв к Украине "помочь правительству Молдовы в его усилиях по восстановлению контроля над Приднестровьем". Но вернемся к Украине. Ее покритиковали за засилье олигархов — особенно в части контроля над СМИ и политического влияния. Осторожно попеняли на решение не проводить выборы в 18 местных общинах в подконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей без четкого обоснования этого решения, что лишило избирательных прав 475 тысяч избирателей. Вскользь упомянули языковые законы — не называя их нарушающими права человека, а лишь в контексте невыполнения Украиной рекомендаций Венецианской комиссии к ним. Зато многократно по тексту документа раскритиковали Украину за слабую защиту прав ЛГБТ и проблемы гендерного неравенства. Эти проблемы по количеству упоминаний уступают разве что количеству упоминаний проблем, которые создает Россия. В резолюции также содержится призыв к Украине следовать формуле Штайнмайера, которой Украина следовать отказывается официально, но при этом волшебным образом ответственность в прогрессе выполнения Минских соглашений возлагается на Россию. Что удивительно, на седьмой год существования европарламентариями был замечен сайт "Миротворец" и вообще ухудшение "политического климата, когда запугивание, язык вражды и политическое давление широко используются в политических целях". Европарламент призвал украинскую власть "решительно осудить и запретить деятельность экстремистских и разжигающих ненависть групп и веб-сайтов, таких как "Миротворец", которые создают напряженность в обществе и неправомерно используют личные данные сотен людей, включая журналистов, политиков и членов групп меньшинств". Впрочем, уже на следующий день после обнародования резолюции депутаты от правящей партии бросились разъяснять, что "Миротворец" — это хорошо и никто закрывать его не собирается, а экстремизма на Украине вообще нет. В случае с "Миротворцем" и выявленным экстремизмом европарламентарии невольно выступили в роли унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Ведь все предыдущие годы европейские политики в унисон с украинскими вещали о "неслыханной свободе слова" и прочих успехах демократии в стране, покрывая политические преследования и экстремизм. В роли той же вдовы европарламентарии выступили и при оценивании ситуации с коррупцией. Они умудрились одновременно и посетовать на продолжающийся разгул коррупции, и выразить полное удовлетворение работой Национального антикоррупционного бюро, которое почти за шесть лет своего существования ни одного сколько-нибудь значимого коррупционного дела даже не довело до суда. Тем самым, конечно, авторы подтвердили очевидное: смысл существования контролируемых Западом антикоррупционных структур — не в борьбе с коррупцией, а в создании структур, собирающих компромат в интересах Запада и выполняющих другие его специфические поручения. Стоит заметить, что содержатся эти структуры еще и за счет украинского налогоплательщика. Что же касается основной части "домашнего задания" для украинской власти, то оно включает: — продолжение проведения реформ в прежнем ключе — несмотря на их явный вред для экономики и населения Украины;

продолжение проведения реформ в прежнем ключе — несмотря на их явный вред для экономики и населения Украины; — продолжение борьбы с коррупцией тоже в существующем формате — то есть без реальной цели искоренения коррупции, а лишь с запретом наносить какой-либо ущерб интересам Запада и его субъектов;

продолжение борьбы с коррупцией тоже в существующем формате — то есть без реальной цели искоренения коррупции, а лишь с запретом наносить какой-либо ущерб интересам Запада и его субъектов; — деолигархизацию СМИ и экономики — то есть зачистку рынков под дальнейший заход западных корпораций;

деолигархизацию СМИ и экономики — то есть зачистку рынков под дальнейший заход западных корпораций; — укрепление независимости Национального банка — то есть закрепление его зависимости перед Западом. Все эти поручения направлены на дальнейшее закрепление колониального статуса Украины. Но вот веры в их исполнение куда больше, чем надежд на искоренение экстремизма. Хотя бы потому, что как раз эту часть "домашнего задания" Запад будет продавливать с максимальным усердием. *Запрещенная в России экстремистская организация. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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