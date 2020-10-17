Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко не блефовал: Литве грозит разорение
Вот такая она «самая сильная»…
"У нас сейчас ненависть": Зеленский заявил, что украинцы не хотят обща...
Гозмана выгнали из политических ток-шоу: У него есть своя версия событий
Главная / Политика

Евросоюз достиг дна в отношениях с Россией: Москва не смолчала

17 октября 2020, 18:55  •  126 • Политика
Решение Евросовета по введению антироссийских санкций из-за истории с блогером Алексеем Навальным довело до дна отношения Евросоюза с Россией. Официальная Москва не смолчала в ответ на такой абсурд.
По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, такое решение Евросовета подтвердило самые худшие опасения Москвы о том, что отношения России и Евросоюза будут доведены до самого низкого уровня за последнее время.
Причём Чижов отметил, что "обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое".
"А с моральной - просто неприемлемое", - подчеркнул он.
Дипломат обратил внимание на то, что среди инициаторов введения санкций явно возникли разногласия, ведь недаром после просочившейся в СМИ информации о попадании девяти российских граждан в чёрный список, внезапно в официальной публикации это число сократилось до шести.
При этом главные инициаторы, Франция и Германия, ни в момент принятия решения Евросоветом, ни до, ни после даже не предоставили своим союзникам каких-либо доказательств причастности России к этой истории. Никакими фактами это не было подкреплено, однако, несмотря на это, решение принято.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



126
Источник
Похожие новости
17 октября 2020, 01:30
Ставка сыграла: Путин провёл и Трампа, и Байдена
17 октября 2020, 12:30
Пророчество Паисия Святогорца грозит исполнится: "Турция почти вся останется за Россией"
17 октября 2020, 01:30
Пушков прокомментировал слова Эрдогана о Крыме
17 октября 2020, 07:00
Галкин зло высмеял вопрос о наркотиках Зеленского: вопросы "президента Украины" взорвали Instagram
17 октября 2020, 15:15
Эрдоган предал Россию? Турция показала США российские С-400
17 октября 2020, 10:40
"Это катастрофа": Полковник запаса раскрыл смысл отказа США от предложения Путина по ДСНВ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2020, 12:15
Отомстили за штурмовик? Армения сбила турецкий F-16 с помощью С-300
11 октября 2020, 19:55
"Октябрь принесёт проблемы всем": Предсказавший пандемию "порадовал" печальным прогнозом
11 октября 2020, 12:35
Чертыхнулась, но высказалась: "Девочка, обвинившая президентов" оскандалилась с новым призывом
11 октября 2020, 21:45
Сеанс разоблачения Зеленского стал хитом: "Не надо вестись"
11 октября 2020, 23:35
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИД Дании
11 октября 2020, 23:35
Последнее спасение – серебро: США готовятся к отказу от доллара
11 октября 2020, 14:25
Скажите спасибо Путину: за что Армения должна благодарить Россию - заявление Алиева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.