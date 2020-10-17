Евросоюз достиг дна в отношениях с Россией: Москва не смолчала

По словам постпреда России при ЕС Владимира Чижова, такое решение Евросовета подтвердило самые худшие опасения Москвы о том, что отношения России и Евросоюза будут доведены до самого низкого уровня за последнее время.

Причём Чижов отметил, что "обоснование этих санкций и с политической, и с юридической точек зрения очень хилое".

"А с моральной - просто неприемлемое", - подчеркнул он.

Дипломат обратил внимание на то, что среди инициаторов введения санкций явно возникли разногласия, ведь недаром после просочившейся в СМИ информации о попадании девяти российских граждан в чёрный список, внезапно в официальной публикации это число сократилось до шести.

При этом главные инициаторы, Франция и Германия, ни в момент принятия решения Евросоветом, ни до, ни после даже не предоставили своим союзникам каких-либо доказательств причастности России к этой истории. Никакими фактами это не было подкреплено, однако, несмотря на это, решение принято.