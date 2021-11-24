Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готовит "злой сценарий" для Донбасса, война закончится за 600 мин...
Россия ответила на угрозу шуткой: В Швеции очень обиделись
Источник в Генштабе раскрыл план Киева по захвату Донбасса
Глава МИД Франции откровенно высказался о России: "В первую очередь, невыно...
Главная / Политика

Евросоюз договорился с Узбекистаном о решении миграционного кризиса

24 ноября 2021, 11:15  •  274 • Политика
Фото: Ulf Mauder / dpa / www.globallookpress.com
В Европе уверены, что Белоруссия искусственно создала пограничный конфликт
Узбекистан прекращает авиационное сообщение с Белоруссией по маршруту Ташкент-Минск. Об этом власти республики договорились главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. На встрече с министрами иностранных дел стран азиатского региона чиновник заявил, что мигранты пользуются этими авиарейсами, чтобы попасть в РБ и оттуда уже проникнуть в ЕС. 
На саммите глав МИД в Душанбе Боррель подчеркнул, что Евросоюз возлагает на белорусские власти ответственность за эскалацию миграционного кризиса на линии разграничения с Польшей. По мнению дипломата, Минск искусственно создал пограничный конфликт, воспользовавшись ситуацией с беженцами.
Он также заявил, что остановить миграционный криз можно с помощью дипломатических мер. Чиновник отметил необходимость остановить искусственную миграцию и уговорить выходцев из азиатских стран вернуться на родину.
Для этого, по его словам, достигнута договоренность Евросоюза и Узбекистана о прекращении полетов гражданских рейсов между Ташкентом и Минском. Кроме того, чиновник уверен, что власти Белоруссии заманивают мигрантов обманным путем, обещая, что у них не возникнет проблем с пересечением границы ЕС.
Напомним, ранее политолог Ростислав Ищенко спрогнозировал, что конфликт на линии соприкосновения Белоруссии и Евросоюза может пойти по донбасскому сценария.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





274
Источник
Похожие новости
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: "Рассчитывают на газ из США"
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже нацистов"
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене"
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
24 ноября 2021, 03:40
Уход Байдена под музыку не оставил Захарову равнодушной. Народ подсказал варианты песен
Новости партнеров
 
Выбор дня
24 ноября 2021, 05:25
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдавии: &q...
24 ноября 2021, 05:25
Крымский парламентарий резко ответил Киеву по поводу воды: "Перещеголяли даже на...
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Н...
24 ноября 2021, 01:20
Экс-премьер Украины жёстко высказался о Зеленском: "Продолжает играть на сцене&q...
24 ноября 2021, 08:55
Байден не прислал Путину приглашение на саммит
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 ноября 2021, 05:10
Киев готовит зачистку и военную оккупацию Донбасса после выхода из Минских соглашений
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
20 ноября 2021, 01:00
Украина представила план удара по России
23 ноября 2021, 02:35
"Дурят и будут дурить": Циничный спектакль Ротшильдов разоблачён
21 ноября 2021, 09:10
Новый скандал на Украине: Cпецоперацию по похищению 33 граждан России сорвал Зеленский
20 ноября 2021, 04:30
Почему расследование крушения МН-17 никогда не прекратится: Кедми раскрыл план Запада
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.