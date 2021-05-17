Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
Изгнанный из России пресс-секретарь посольства США случайно сдала информаторов
Алло, Серёжа. Телефонные звонки с Украины
Почему Россия назначена врагом? Экс-советница президента США дала честный ответ
Главная / Политика

Евросоюз добивается исключения России из списка "цивилизованных стран" - эксперт

17 мая 2021, 18:40  •  74 • Политика
Фото: Daniel Kalker/ dpa/ www.globallookpress.com
Дружба с Брюсселем предполагает отказ от национальных интересов, считает обозреватель
Евросоюз не рассматривает Москву как своего равноправного партнера. Европейские государства до сих пор считают, что для развития отношений Россия обязана ориентироваться на их оценки и требования, выразил уверенность обозреватель Михаил Демурин.
Как отмечает источник, ранее Европарламент подготовил доклад о принципах выстраивания отношений с РФ, где говорится о том, что для тесной взаимосвязи российская сторона должна осуществить "демократические преобразования". Также утверждается, что Евросоюз обязан отказаться от признания предстоящих в России парламентских выборов, если их результаты посчитают фальсифицированными.
По словам Демурина, речь идет о новом подходе европейской стороны в отношении Кремля. Однако принципиальная позиция остается неизменной: Россия не достойна равноправия; если же она желает развивать отношения с Брюсселем, то должна ориентироваться на его интересы.
Эксперт также предположил, что тезис о готовности к отказу от признания российских парламентских выборов – "проба пера" со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза в рамках усиления изоляции российского государства и ее исключения из списка "цивилизованных стран", пишет Regnum.
К счастью, заявил обозреватель, "цивилизованный мир" представляет меньшую часть Земли. Главная задача стран, выступающих за мировую многополярность – уменьшить значимость Запада в общественно-политической повестке мира, заключил Демурин.
Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что обвинения Евросоюза в адрес России о мнимых намерениях по "интеграции" Донбасса могут предвещать очередные санкционные меры.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
17 мая 2021, 10:25
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
17 мая 2021, 13:10
Россия готовит удар по США: В самое "подбрюшье" - Sohu
17 мая 2021, 08:35
Чешский премьер неловко оправдался после слов Земана о взрывах: "Не могу объяснить"
17 мая 2021, 11:20
"Безымянные земли": Пушков напомнил Зеленскому историю Украины
17 мая 2021, 10:25
Макаревича записали в пособники нацистов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2021, 22:25
«Мы готовы уехать с вокзалом», — житель Славянска «уничтожил» украинского пропагандиста
14 мая 2021, 00:50
Команда президента Зеленского "поставила Кремль в тупик"
10 мая 2021, 18:55
Макаревич нашёл "хороших зрителей" на Украине. Но украинцы всё равно обиделись
11 мая 2021, 08:40
Массовое недомогание чиновников США объяснили тремя русскими буквами
13 мая 2021, 04:40
В ЕС раскрыли "украинский план" России
11 мая 2021, 12:20
"Зраду завезли, жирную такую": Генсек ООН "размазал" планы Зеленского по Донбассу
11 мая 2021, 01:20
Хазин увидел сигнал в речи Путина: "Времени у США осталось очень мало"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.