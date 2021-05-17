Евросоюз добивается исключения России из списка "цивилизованных стран" - эксперт

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Дружба с Брюсселем предполагает отказ от национальных интересов, считает обозреватель

Евросоюз не рассматривает Москву как своего равноправного партнера. Европейские государства до сих пор считают, что для развития отношений Россия обязана ориентироваться на их оценки и требования, выразил уверенность обозреватель Михаил Демурин.

Как отмечает источник, ранее Европарламент подготовил доклад о принципах выстраивания отношений с РФ, где говорится о том, что для тесной взаимосвязи российская сторона должна осуществить "демократические преобразования". Также утверждается, что Евросоюз обязан отказаться от признания предстоящих в России парламентских выборов, если их результаты посчитают фальсифицированными.

По словам Демурина, речь идет о новом подходе европейской стороны в отношении Кремля. Однако принципиальная позиция остается неизменной: Россия не достойна равноправия; если же она желает развивать отношения с Брюсселем, то должна ориентироваться на его интересы.

Эксперт также предположил, что тезис о готовности к отказу от признания российских парламентских выборов – "проба пера" со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Европейского союза в рамках усиления изоляции российского государства и ее исключения из списка "цивилизованных стран", пишет Regnum.

К счастью, заявил обозреватель, "цивилизованный мир" представляет меньшую часть Земли. Главная задача стран, выступающих за мировую многополярность – уменьшить значимость Запада в общественно-политической повестке мира, заключил Демурин.

Ранее политолог Иван Мезюхо заявил, что обвинения Евросоюза в адрес России о мнимых намерениях по "интеграции" Донбасса могут предвещать очередные санкционные меры.