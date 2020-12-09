Евросоюз дал Украине деньги на борьбу с коронавирусом

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Киевскому режиму не поставили никаких политических условий, но следующий транш просто так получить не выйдет

Брюссель выделил Киеву транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

Таким образом, Украина стала седьмой страной, получившей деньги из пакета чрезвычайных мер ЕС в размере €3 млрд. Средства получают десять стран-партнеров Евросоюза. Цель программы – помочь им ограничить экономические последствия пандемии.

Предполагается, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности на Украине, позволит ей выделять ресурсы на смягчение тяжелых негативных социально-экономических последствий COVID-19. Транш представляет собой "ощутимую демонстрацию солидарности" Евросоюза со своим соседом и партнером.

"Я желаю правительству Украины на 2021 год выполнить свою программу реформ, улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", – сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

Выделенный Киеву транш стал первым в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, и он не зависит от выполнения властями Незалежной каких-либо конкретных политических условий.

Однако для получения второго транша киевскому режиму нужно выполнить требования Меморандума о взаимопонимании, который был подписан нынешним летом и содержит восемь пунктов. В частности, украинцам необходимо провести реформу управления государственными финансами и госпредприятиями, улучшить деловую среду в стране и продолжить борьбу с коррупцией.

Киев может получить еще деньги из Вашингтона – $250 млн. Данные средства американские законодатели заложили в оборонный бюджет США на 2021 год, сообщает телеканал "360". Незалежная обязана потратить эти деньги на поддержку собственной армии.