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Евросоюз дал Украине деньги на борьбу с коронавирусом

09 декабря 2020, 17:40  •  132 • Политика
Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Киевскому режиму не поставили никаких политических условий, но следующий транш просто так получить не выйдет
Брюссель выделил Киеву транш в размере €600 млн в рамках макрофинансовой помощи на борьбу с эпидемией коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
Таким образом, Украина стала седьмой страной, получившей деньги из пакета чрезвычайных мер ЕС в размере €3 млрд. Средства получают десять стран-партнеров Евросоюза. Цель программы – помочь им ограничить экономические последствия пандемии.
Предполагается, что эта выплата будет способствовать макрофинансовой стабильности на Украине, позволит ей выделять ресурсы на смягчение тяжелых негативных социально-экономических последствий COVID-19. Транш представляет собой "ощутимую демонстрацию солидарности" Евросоюза со своим соседом и партнером.
"Я желаю правительству Украины на 2021 год выполнить свою программу реформ, улучшить уровень жизни, продолжить борьбу с коррупцией и приблизить Украину к ЕС", – сказал вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.
Выделенный Киеву транш стал первым в рамках макрофинансовой помощи Евросоюза, и он не зависит от выполнения властями Незалежной каких-либо конкретных политических условий.
Однако для получения второго транша киевскому режиму нужно выполнить требования Меморандума о взаимопонимании, который был подписан нынешним летом и содержит восемь пунктов. В частности, украинцам необходимо провести реформу управления государственными финансами и госпредприятиями, улучшить деловую среду в стране и продолжить борьбу с коррупцией.
Киев может получить еще деньги из Вашингтона – $250 млн. Данные средства американские законодатели заложили в оборонный бюджет США на 2021 год, сообщает телеканал "360". Незалежная обязана потратить эти деньги на поддержку собственной армии.

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