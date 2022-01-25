Евросоюз бьёт по экономике Германии, настаивая на откладывании запуска "Северного потока - 2", а в перспективе - и на отмене газопровода. В Китае раскрыли суть вредительства "партнёров" из Брюсселя.

Германия считается ведущей страной в Европейском союзе, которая способна навязывать своё мнение Брюсселю. Однако сейчас сложилась обратная ситуация. Евросоюз, подчиняющийся США, взял в заложники Берлин, угрожая ввести санкции против "Северного потока - 2".

Как пишет китайское издание Sohu, перевод которого предоставил портал "Народные новости", это нанесёт колоссальный урон экономике ФРГ, поскольку страна целиком и полностью зависит от газа из России. Именно на Москву приходится большая часть импорта. Покупаемое у русских голубое топливо идёт на обогрев домов, на производство электроэнергии и на функционирование промышленности. Берлин, по сути, не может обойтись без русского газа.

Отметим, что Германия до сих пор не сертифицировала "СП-2", несмотря на рекордно высокие цены на газ, обусловленные нехваткой этого ресурса в Европе. Одним из центров сопротивления является проамериканская партия "зелёных", чей лидер Анналена Бербок стала министром иностранных дел в новом правительстве Германии.