Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Война на четыре дня: Вассерман озвучил время начала атаки против России
"Унижение и бессилие": Сосновский рассказал, как Киев за день настроил...
Лавров устал. Это приговор
Готовьтесь к войне: Что сенсационного сказал отправленный в отставку вице-адмира...
Главная / Политика

Евросоюз бьёт по экономике Германии. В Китае раскрыли суть вредительства "партнёров"

25 января 2022, 16:55  •  283 • Политика
Евросоюз бьёт по экономике Германии, настаивая на откладывании запуска "Северного потока - 2", а в перспективе - и на отмене газопровода. В Китае раскрыли суть вредительства "партнёров" из Брюсселя.
Германия считается ведущей страной в Европейском союзе, которая способна навязывать своё мнение Брюсселю. Однако сейчас сложилась обратная ситуация. Евросоюз, подчиняющийся США, взял в заложники Берлин, угрожая ввести санкции против "Северного потока - 2".
Как пишет китайское издание Sohu, перевод которого предоставил портал "Народные новости", это нанесёт колоссальный урон экономике ФРГ, поскольку страна целиком и полностью зависит от газа из России. Именно на Москву приходится большая часть импорта. Покупаемое у русских голубое топливо идёт на обогрев домов, на производство электроэнергии и на функционирование промышленности. Берлин, по сути, не может обойтись без русского газа.
Отметим, что Германия до сих пор не сертифицировала "СП-2", несмотря на рекордно высокие цены на газ, обусловленные нехваткой этого ресурса в Европе. Одним из центров сопротивления является проамериканская партия "зелёных", чей лидер Анналена Бербок стала министром иностранных дел в новом правительстве Германии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



283
Источник
Похожие новости
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Очередной блеф?"
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступным языком
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех"
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
25 января 2022, 12:50
Худший сценарий для Донбасса: Одна ошибка может обернуться крупнейшим поражением России
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2022, 07:00
Киев неожиданно согласился на условие России по Донбассу. Русские не верят: "Оче...
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
25 января 2022, 03:30
Россию заставят вторгнуться на Украину: Турецкий эксперт объяснил замысел США доступн...
25 января 2022, 09:20
Заседание СНБО Украины закончилось внезапным признанием секретаря: "Это грех&quo...
25 января 2022, 01:45
Готовится новый поход на Россию: Политолог Сосновский указал на подготовку к атаке
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2022, 10:10
Сверхдержава, которая заигралась
21 января 2022, 13:45
Терпение лопнуло. Лавров жёстко обратился к США: "Пора"
20 января 2022, 01:35
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Война!"
22 января 2022, 01:25
Семилетняя дорога Донбасса домой. Россия открывает двери
25 января 2022, 11:05
Украине оставят две области. Всё остальное – русское
19 января 2022, 05:10
Войны не будет. Окружение Зеленского заподозрило Байдена в двуличии, чтобы "добить Украину"
24 января 2022, 12:20
Американский генерал остепенил желающих войны с Россией неожиданным откровением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.