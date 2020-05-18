«Евросоюз – не Европа, а её подделка»

Кризис вернул значение таким словам, как «суверенитет», «границы», «национальные интересы»

Европейский союз переживает не лучшие времена. Даже лояльно настроенные по отношению к Брюсселю политики признают, что действия евробюрократии во время вирусно-экономического кризиса 2020 года оказались не слишком эффективны. Заговорили о дезинтеграции Евросоюза…

Фото: "ВКонтакте"

Бывшие министры иностранных дел Германии Йошка Фишер и Зигмар Габриэль опубликовали на страницах Tagesspiegel совместное заявление с предупреждением о возможном развале ЕС в результате «коронавирусного кризиса». Они упрекают своих коллег в недостаточно эффективной помощи Испании с Италией, ставят в пример им Россию и Китай.

Широко разошлись по европейским СМИ слова заместителя главного редактора итальянской газеты «Ла Репубблика» Джанлуки Ди Фео. «Не было никакой солидарности и координации. Печальный урок, который мы не забудем. Когда чума закончится, ничто не будет таким, как прежде. ЕС должен глубоко реформироваться», – заявил он.

Польское издание Polonia Christiana с грустной иронией написало, что ЕС тщательно регулировал кривизну бананов и боролся за интересы экспериментаторов в сексуальной сфере, но не смог продемонстрировать эффективность в чрезвычайной ситуации. Реальные проблемы людей во время кризиса решали не международные организации, а правительства и другие национальные структуры.

Высказываются и европейские политики первого эшелона. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заметил , что Европейский союз может не пережить вспышки COVID-19. Марин Ле Пен опубликовала на страницах еженедельника Valerus серьёзный аналитический материал, посвящённый ситуации в Европе. «Европейский союз, лаборатория ликования глобализма, искусственная конструкция, которая считала себя предвестником мирового правительства, отжил свое. На фоне коронавирусного кризиса, в котором это правительство без народа расписалось в непостоянстве и безразличии, недовольство наций все больше превращается в отвращение. Означает ли это, что Европа мертва? Вовсе нет! ЕС – не Европа, а… омерзительная подделка», – заявила лидер «Национального объединения».

Марин Ле Пен Фото: Капитал

Ле Пен считает, что каждая европейская нация должна теперь писать собственную историю – в условиях континентального сотрудничества, но опираясь на абсолютное уважение законных национальных чувств. Кризис, говорит она, вернул значение таким словам, как «суверенитет», «границы», «национальные интересы».

На фоне разочарования европейцев в евроинтеграции в ход пошла «тяжёлая артиллерия» глобалистов. Выступил Джордж Сорос: «Я предлагаю, чтобы ЕС привлёк средства, необходимые для фонда восстановления, путём реализации «вечных облигаций», у которых не надо выплачивать сумму основного долга», – заявил известный международный спекулянт.

Сорос говорит о том, что на кону – «выживание ЕС». В «общий» долг Евросоюза Сорос призвал взять астрономическую сумму – 1 триллион евро. Склонить к этому он попытался, указывая на отсутствие необходимости отдавать тело долга, ограничиваясь выплатой процентов. Однако умолчал о том, что предлагает превратить сообщество государств в коммерческое предприятие, нечто вроде коммандитного товарищества, в котором каждый отвечает по общим обязательствам всем своим имуществом, оказываясь в вечной кабале. Венгерский экономист Имре Борос сравнил предложение Сороса с подсаживанием на наркотики.

Джордж Сорос. Фото: "ВКонтакте"

Государства-члены Евросоюза не то что не захотели выпускать «вечные» облигации, но даже не пришли к единому мнению по выпуску «коронаоблигаций». Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась пристыдить европейские правительства, обвинив их в эгоизме, но её проигнорировали. Италия, Испания, Франция и другие «южане» обвинили Германию, Нидерланды и Австрию в нежелании приходить на помощь более пострадавшим от кризиса. Берлин, Вена и Амстердам в свою очередь дали понять, что не намерены рассчитываться по долгам менее удачливых партнёров по ЕС. А некоторые заговорили о том, что страны, население которых благодаря «протестантской этике» более дисциплинированно, ничего не должно легкомысленным «южанам».

Федеральный конституционный суд в немецком городе Карлсруэ объявил, что скупка гособлигаций стран ЕС Европейским центральным банком является нарушением законодательства Германии. ФРГ поставила свои законы выше правил Евросоюза. В «мирное» время Германия с удовольствием пользовалась моральным статусом неформального лидера объединённой Европы и рынками сбыта на территории других стран ЕС, а в чрезвычайной ситуации платить за более слабых не пожелала.

Сорос решением Федерального конституционного суда в Карлсруэ возмутился. «Это постановление представляет собой угрозу, которая может разрушить Европейский союз как институт... Когда Германия вступила в ЕС, она взяла на себя обязательство соблюдать европейское законодательство… Если немецкий суд может поставить под сомнение решения Европейского суда, могут ли другие страны последовать его примеру? Могут ли Венгрия и Польша решить, будут ли они следовать европейским законам или своим собственным судам, чью законность поставил под сомнение ЕС? …Польша немедленно воспользовалась случаем и заявила о превосходстве своих контролируемых правительством судов над европейским законодательством», – заявил Сорос на страницах Independent. Однако его мнение уже ничего не меняло.

Фото: "ВКонтакте"

Конечно, ЕС не распадётся прямо завтра. Однако с распространением коронавируса Евросоюз получил второй после Брексита жёсткий удар. И есть несколько стран, которые могут запустить цепную реакцию распада. Это могут быть Венгрия с Польшей, которых годами пытались заставить любить мигрантов и секс-меньшинства; это могут быть разочарованные бюджетными ограничениями Италия или Греция; это могут быть уставшие от оплаты чужих счетов Германия и Австрия. Тут европейцам и прислушаться бы к советам Марин Ле Пен и перейти к «переформатированию» ЕС, но Европейский союз, кажется, не способен уже перестроиться во что-то иное, нежели то, чем он сейчас является, – подделкой Европы.