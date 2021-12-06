Евросолидарность не выдержала проверки холодом

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Члены ЕС намерены спасаться от энергокризиса зимой, кто как может

Европа оказалась не готова к холодам. На фоне дефицита газа и повышения цен на электроэнергию часть стран ЕС уже предупредила союзников, что может временно приостановить энергоэкспорт. Это не соответствует принципам евросолидарности, но, видимо, в мороз – каждый сам за себя.

По оценке Gas Infrastructure Europe, к началу декабря в европейских хранилищах накоплено почти на четверть (23,4%) газа меньше, чем в прошлом году. Учитывая, что синоптики прогнозируют суровую зиму, расход топлива в ЕС ожидается большим. В итоге в Европе может разразиться энергокризис такой силы, какого не было с 1973 года, считает главный инвестдиректор Saxo Bank Стин Якобсен.

По его мнению, цены на газ и электроэнергию продолжат тренд на повышение, стоимость нефти уже в первом квартале 2022 г. может превысить 100 долларов за баррель, передает РИА "Новости".

Эксперты предупреждают, что потребителям в ЕС придется столкнуться этой зимой с веерными отключениями электроэнергии. При этом более богатые страны смогут позволить себе покупать больше топлива, оставляя остальных бороться с дефицитом непопулярными мерами в виде резкого повышения тарифов на электроэнергию и отопление, чтобы побудить население сильнее экономить.

Еще одна опасность: временная приостановка экспорта электроэнергии. В частности, Сербия уже предупредила, что может отказаться от поставок в соседние страны, чтобы ее собственные граждане не мерзли зимой. Аналогичное предупреждение сделал Париж в адрес Лондона.

Подобные заявления противоречат принципам евросолидарности. Но, как видим, на фоне энергокризиса собственные интересы членам Евросоюза становятся важнее прописанных в Уставе идеалов. На этом фоне на Западе все громче звучат голоса, призывающие отказаться от санкционного давления на Россию ради укрепления энергобезопасности Европы.

Но к такому повороту готовы не все. В частности, в Европарламенте настаивают, что "Северный поток-2" нельзя начинать эксплуатировать, пока Россия "угрожает" Украине. В итоге, по крайней мере, ближайшую зиму европейцам придется как-то провести без дополнительных поставок газа.