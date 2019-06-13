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Евроскептики объединились для борьбы с антироссийскими санкциями в Европарламенте
13 июня 2019, 16:39 • 48 • Политика
Евроскептики в Европарламенте выступили против продления антироссийских санкций. "Они никак не повлияли на действия России, мы можем их продлевать ещё 10 лет - это ничего не изменит", - гласит заявление фракции.
В Европейском парламенте выступили за отмену антироссийских санкций, так как они никак не влияют на действия России в международной политике. За снятие санкций выступает фракция евроскептиков "Идентичность и демократия".
Фракция евроскептиков сформирована в Европарламенте в четверг, 13 июня. В неё вошло 73 депутата из Франции, Германии, Австрии, Северного региона Бельгии, Чехии, Дании и Эстонии. Основателями объединения стали французская партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, немецкая "Альтернатива для Германии" и итальянская "Лига".
Напомним, что ЕС ввёл антироссийские санкции в 2014 году, чтобы наказать Россию за воссоединение с Крымом и развязанную Киевом войну в Донбассе. В ответ Москва ввела контрсанкции, больно ударившие по продовольственному сектору Европы. Ущерб от них исчисляется уже в миллиардах, однако Брюссель упорно продолжает продлевать антироссийские санкции.
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