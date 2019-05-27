|
Евроскептики и националисты укрепили свои позиции: ЕП опубликовал обновленные результаты выборов
27 мая 2019, 08:39 • 114 • В мире
Обновленные данные предварительных результатов выборов опубликовал Европейский парламент. Представленные цифры говорят о том, что евроскептики и националисты продолжают укреплять свои позиции. Следующее уточнение данных ожидается в 9:30 по местному времени.
Согласно представленным предварительным результатам, 179 мест в Европарламенте получает правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП). Вторая по величине фракция, "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", судя по всему, займет 150 мест. На третьем месте по количеству депутатов - "Альянс либералов и демократов за Европу". На его долю приходится 107 мандатов. "Зеленые" с 70 мандатами оказались на четвертом месте.
58 мест у "Европейских консерваторов и реформаторов". Примерно столько же мандатов и в популистско-евроскептической националистической партии "Европа наций и свобод", на два места меньше у правоконсервативной фракции "Европа свободы и прямой демократии". По этим последним данным, у этих двух фракций получается на 36 депутатских мандатов больше, чем в Европарламенте 2014-2019 гг.
Выборы в Европарламент начались в четверг и завершились в воскресенье, 26 мая. В Германии, согласно данным экзитполов, победил блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС).
Отметим, что выборы в Европарламент - крупнейшие в мире после Индии. В них участвуют около 420 млн избирателей. Но, в отличие от индийских выборов, на проведение которых ушёл целый месяц, судьба законодательного органа в Страсбурге решилась уже в эти выходные. Первые избирательные участки открылись 23 мая в Великобритании и Голландии.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
114
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
22 мая 2019, 05:09
|
23 мая 2019, 10:24
|
21 мая 2019, 09:39
|
21 мая 2019, 09:39
|
25 мая 2019, 20:39
|
23 мая 2019, 13:39
|
22 мая 2019, 01:54