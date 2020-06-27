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Европу ждёт раскол из-за "Северного потока - 2": Эксперт оценил последствия ультиматумов США

27 июня 2020, 19:00  •  152 • Политика
Эксперт Александр Разуваев оценил последствия ультиматумов США, направленных на блокировку работы "Северного потока - 2". Он не исключил, что Европу ждёт раскол на две части, а мир - новая торговая война.
Конфликт вокруг "Северного потока - 2" может спровоцировать раскол Европы на старую и новую. Об этом "ПолитЭксперту" заявил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.
Ранее председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о том, что вскоре эксперты намерены обсудить ответные меры на действия Вашингтона на случай провала дипломатических переговоров. В частности, речь идёт о пакете санкций.
По мнению Разуваева, в случае достройки трубопровода начнётся торговая война, а Европа разделится на два лагеря. В первый войдут Франция, Австрия, Германия и другие европейские страны, которые не хотят мириться с ультиматумами американцев. Во второй войдут Польша, Эстония, Латвия, Литва и другие страны, которые поддерживают действия Вашингтона.
Проблема также заключается в том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель является слабым политиком и не способна объединить промышленность Европы и ресурсы России, создав устойчивую экономическую систему.
В Старой Европе также понимают, что Украина является ненадёжным транзитёром, а "Северный поток - 2" почти достроен и может стать выходом из положения.
"Это не только выгодно, это и необходимо. Опять-таки, трубопроводный транспорт с точки зрения нефти и газа - самый дешёвый вид транспорта. С танкером и газовозом может случиться всё что угодно", - добавил эксперт.
Как заявил ИА "Экономика сегодня" ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, Дания может вновь попытаться затянуть процесс урегулирования вопросов по достройке газопровода "Северный поток - 2".
Дело в том, что российская сторона направила в Датское энергетическое агентство (DEA) запрос, в котором просит разрешить задействовать в строительстве судно с системами якорного позиционирования (речь идёт о корабле "Фортуна").
Рассмотрение заявки займёт около четырёх недель, однако до этого Копенгаген всячески затягивал рассмотрение вопросов по маршруту "Северного потока - 2". В итоге ситуация была урегулирована только после того, как Россия пригрозила подать в суд.
Но у России уже есть разрешение на использование трубоукладчика "Академик Черский", оснащённого более совершенной динамической системой позиционирования. С достройкой газопровода затягивать нельзя, ибо осенью море станет неспокойным.
А депутат Государственной Думы Игорь Ананских заявил в интервью РИА ФАН, что угроза введения американских санкций в адрес компании "Газпром" является бредом. Собственником "Северного потока - 2" является не "Газпром", но консорциум, в который входит несколько крупнейших компаний мира, заинтересованных в проекте. Россия же является поставщиком газа.
"Если против этих компаний, то это бред. Если против компаний трубоукладчика, то пускай вводят. Или, может, против правительства Германии, которое покупает газ?" - поведал политик.

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