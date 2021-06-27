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Европу ждёт катастрофа, а Путин "откинулся назад и наблюдает" - Das Erste

27 июня 2021, 14:40  •  115 • Политика
Немецкая журналистка в беседе с телеканалом Das Erste выразила уверенность, что Европй ждёт катастрофа без диалога с Россией. А пока никто не может договориться, Путин "откинулся назад и наблюдает", как страны ЕС теряют свои силы.
Отказ от проведения совместного саммита стран ЕС и России может оказаться фатальной ошибкой, считает немецкий журналист Сабина Шольт. Свою позицию она выразила в беседе с телеканалом Das Erste. Европа продолжает озвучивать "беззубые угрозы" в адрес России, и вместо того, чтобы идти на контакт вводятся всё новые санкции. Подобные отношения уже ни к чему не привели, не приведут и в будущем, считает журналистка.
Совместный саммит, предложенный Германией и Францией, мог бы улучшить отношения с Россией. Это оправданный шаг:
"Если Джо байден поговорил с Владимиром Путиным, то европейцам тоже нужно это сделать", - говорит Шольт.
Однако раскол в Европе привёл к тому, что страны не могут договориться. И отказ от встречи выглядит фатальном езё и потому, что против выступают страны Восточной Европы. "Это катастрофа", - делает вывод журналистка, добавляя, что Владимир Путин в подобной ситуации "откинулся назад и смотрит, на то как члены союза [...] теряют силы".
Сабина Шольт полагает, что странам ЕС пора взять себя в руки и пойти на диалог с Россией, даже если им кажется, что это слишком тяжело.

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