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Европу ждёт долгая зима: В Германии назвали новые сроки сертификации "Северного потока - 2"

30 января 2022, 18:15  •  195 • Политика
Немецкий регулятор усомнился в принятии решения о сертификации "Северного потока - 2" до конца июня. "Окончание едва ли будет возможно в первом полугодии", - заявил главы Федерального сетевого агентства Германии.
В Германии назвали новые сроки сертификации оператора газопровода "Северный поток - 2". По словам главы Федерального сетевого агентства ФРГ Йохена Хомана, это произойдёт не раньше конца июля 2022 года.
Он утверждает, что немецкая сторона всё ещё ждёт от "Газпрома" всех необходимых документов для рассмотрения соответствующей заявки. Руководитель немецкого регулятора подчеркнул, что без этих документов его ведомство не может начать процесс сертификации.
Если обратить внимание на различные сроки, которые затем начнут действовать, то быстро приходишь к выводу, что окончание едва ли будет возможно в первом полугодии,
- заявил Йохен Хоман в ответ на вопрос о сроках регистрации "Северного потока - 2".
Напомним, что газопровод "Северный поток - 2" уже полностью построен и заполнен газом, однако поставки голубого топлива в Европу не могут начаться, так как немецкая сторона всё ещё тянет с сертификацией оператора газопровода.

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