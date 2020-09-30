Европу захлестнула волна митингов из-за пандемии COVID-19: СМИ винят теории заговоров

Города Европы захлестнули митинги против ограничительных мер, введённых в связи с новой волной COVID-19. Почему спокойные европейцы вдруг начали бунтовать, попыталась разобраться газета The New York Times.

По данным издания, причиной митингов в Лондоне стала теория заговора о связи коронавируса с вышками мобильных сетей 5G. Как отмечает газета, в Британии очень низкий уровень доверия к властям. На фоне затяжного кризиса это породило всевозможные теории о том, что случившееся - дело рук правительства.

А вот в Париже бунтуют не сторонники теорий заговоров, а представители ресторанного бизнеса. Их претензии к ограничительным мерам носят вполне конкретный характер. В частности, рестораторов не устраивает запрет на работу после 22:00, а также ряд других ограничений.

Мы не понимаем, почему, с точки зрения правительства, люди в метро находятся в большей безопасности, чем в наших ресторанах. Мы останемся открытыми. Также нам непонятно, почему пребывание в ресторане до 21:59 безопасно, а с 22:01 - смертельно? - приводятся слова представитель объединения рестораторов.

А в Мадриде и Праге в ограничительных мерах увидели ни много ни мало - социальную сегрегацию. По мнению участников протестов, карантинные меры заставляют соблюдать лишь бедные слои населения, в то время как богатых никакие правила не касаются.

Похожий посыл звучит и от протестующих Германии. Там называют ограничительные меры попыткой властей ограничить свободу граждан, что противоречит Конституции ФРГ.