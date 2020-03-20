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Европу призвали очнуться и сотрудничать с Россией

20 марта 2020, 19:35  •  124 • Политика
Фото: Mandoga Media/www.globallookpress.com
Американцам объяснили, почему РФ не представляет военной угрозы
Европе и США нужно извлечь уроки из опасных попыток изолировать Россию аналогично тому, как когда-то пытались сделать из СССР страну-изгоя в начале XX века. С таким предупреждением выступил автор статьи в американском журнале National Interest.
Тогда, после апреля 1922 года, Советский Союз смогли выйти из политической блокады с помощью Раппальского договора с Германией, говорится в материале. Это соглашение стало первой победой советской дипломатии и "оставило неизгладимый след в будущем Европы".
Отмечается, что после воссоединения России и Крыма в 2014 г. Запад снова приступил к попыткам сделать из Москвы изгоя при помощи экономических санкций, однако такие меры усилили вероятность возрождения российско-китайского альянса, считает автор. При этом существует опасность расширения разделительных линий между Западом и Востоком.
"Западноевропейские страны и Россия должны искать возможности укреплять связи, которые объединяли их в рамках европейского товарищества и общности", – убежден автор.
Культурные и интеллектуальные связи должны взять верх над обидами, возникшими после холодной войны, и региональным геополитическим изоляционизмом, поясняет издание.
"Должно начаться европейское пробуждение, в рамках которого западные страны вновь откроют для себя универсальное человеческое влияние трудов Достоевского, Толстого, Тургенева, Горького и других", – пишет издание.
Одновременно Россию призвали стремиться принять новую традицию приверженности универсальным правам и плюрализму. США же должны изменить свое видение РФ, и понять, что Москва не представляет прямой военной угрозы Вашингтону.
"Эту мысль впервые сформулировал [американский дипломат] Джордж Кеннан еще в период Второй мировой войны, когда он провел четкую грань между идеологической угрозой, исходившей от Советского Союза и Сталина, и военной угрозой со стороны Гитлера и нацизма", – резюмировал автор.

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