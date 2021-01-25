Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до ...
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

Европу предупредили о риске "внезапного одиночества" из-за антироссийских санкций

25 января 2021, 10:45  •  253 • Политика
Фото: Daniel Kalker/dpa/www.globallookpress.com
Брюссель подталкивает Москву на сближение с евразийскими странами и отдаление от Евросоюза
Евросоюз рискует остаться в изоляции из-за постоянных экономических ограничений, направленных против России. Такое заявление сделал экс-премьер Бранденбурга Матиас Платцек.
По словам немецкого политика, без России Брюсселю не удастся решить действительно значимые вопросы, в том числе и проблему мирового терроризма, миграционный кризис и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке.
"У нас за плечами шесть лет санкций. А теперь пора подвести итоги: что они на самом деле сделали? Если трезво изложить вопрос, то политическая ситуация ухудшилась, а не улучшилась. Вот мы сегодня перед грудой битого стекла. Опасность военной эскалации резко возросла. А в экономической сфере обе стороны понесли значительный ущерб. Кроме того, настроения в самой России стали более антизападными и националистическими. Остается вопрос: будем ли мы так продолжать следующие десять лет или что-то менять?" - считает Платцек.
Как полагает политик, Германия является "прямым соседом" России, которая остается мировой державой с ядерным потенциалом. Из-за географической близости и отсутствия океана ФРГ придется рано или поздно наладить отношения с Кремлем. В противном случае Москва станет частью евразийского анклава и начнет выступать против Европы.
"И если в Америке снова будет избран не тот президент – что-то подобное может случиться – тогда мы, европейцы, можем внезапно оказаться очень одинокими в этом мире", – заявил экс-глава Бранденбурга в интервью немецкому изданию RND.
Ранее Мюнхенский институт экономических исследований заявил об упадке немецкой экономики из-за ограничительных мер против РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



253
Источник
Похожие новости
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил бан от Facebook
25 января 2021, 01:35
"Зверски убитый оппозиционер" нашёлся: Ещё один фейк о "жертвах режима" в России разоблачён
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2021, 01:35
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террорист...
25 января 2021, 03:25
Захарова ответила на "истерику" США: "Придётся объясниться"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
25 января 2021, 01:35
"Окончательно охамели": Рогозин чисто по-русски ответил Макфолу и получил б...
25 января 2021, 01:35
"Зверски убитый оппозиционер" нашёлся: Ещё один фейк о "жертвах режима...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
21 января 2021, 08:40
Бесполезная мова: Одобрявшие украинизацию блогеры перешли на русский язык
22 января 2021, 01:10
"У нас что, 30% инфляция?": Два региона России не выдержали роста цен. Протесты не стихают
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
22 января 2021, 13:05
Картинка с Путиным вывела из себя американского эксперта
20 января 2021, 01:30
"Хотел срубить бабла по-лёгкому, но…": Пригожин рассказал о вербовке Навального
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.