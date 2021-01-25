Европу предупредили о риске "внезапного одиночества" из-за антироссийских санкций

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Брюссель подталкивает Москву на сближение с евразийскими странами и отдаление от Евросоюза

Евросоюз рискует остаться в изоляции из-за постоянных экономических ограничений, направленных против России. Такое заявление сделал экс-премьер Бранденбурга Матиас Платцек.

По словам немецкого политика, без России Брюсселю не удастся решить действительно значимые вопросы, в том числе и проблему мирового терроризма, миграционный кризис и обеспечение безопасности на Ближнем Востоке.

"У нас за плечами шесть лет санкций. А теперь пора подвести итоги: что они на самом деле сделали? Если трезво изложить вопрос, то политическая ситуация ухудшилась, а не улучшилась. Вот мы сегодня перед грудой битого стекла. Опасность военной эскалации резко возросла. А в экономической сфере обе стороны понесли значительный ущерб. Кроме того, настроения в самой России стали более антизападными и националистическими. Остается вопрос: будем ли мы так продолжать следующие десять лет или что-то менять?" - считает Платцек.

Как полагает политик, Германия является "прямым соседом" России, которая остается мировой державой с ядерным потенциалом. Из-за географической близости и отсутствия океана ФРГ придется рано или поздно наладить отношения с Кремлем. В противном случае Москва станет частью евразийского анклава и начнет выступать против Европы.

"И если в Америке снова будет избран не тот президент – что-то подобное может случиться – тогда мы, европейцы, можем внезапно оказаться очень одинокими в этом мире", – заявил экс-глава Бранденбурга в интервью немецкому изданию RND.

Ранее Мюнхенский институт экономических исследований заявил об упадке немецкой экономики из-за ограничительных мер против РФ.