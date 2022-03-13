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Европу ожидает раскол в случае сохранения санкций против России - Spiegel

13 марта 2022, 01:40  •  240 • Политика
Политолог из Германии написал статью, в которой указал на глубокий раскол в Евросоюзе из-за санкций, направленных против России.
Санкции против России, вызванные ситуацией, сложившейся на Украине, способны расколоть Европу, считает обозреватель журнала Spiegel.
Немецкий аналитик Маркус Беккер в статье для издания заявил, что чем дольше будут сохраняться вновь введённые санкции ЕС против России, тем глубже будет раскалываться Европа.
В частности, он указал, что прошедший под эгидой Франции в Версале саммит ЕС был призван продемонстрировать единство стран-членов. Однако по его итогам стало очевидно, что в Евросоюзе нет общего мнения относительно новых санкций против России. Также участники не смогли выработать общую позицию по вопросу приёма в ЕС Украины.
"Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по самому ЕС, тем больше трещин на европейском фронте", - написал аналитик.
По итогам саммита страны ЕС заявили, что Украине для вступления необходимо будет пройти все необходимые процедуры и стадии. Ранее власть в Киеве направила в ЕС обращение о вступлении по ускоренной процедуре.
Страны ЕС и НАТО неоднократно заявляли, что Украина в ближайшем будущем не сможет вступить в эти организации.

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