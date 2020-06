Европу ожидает "большая трагедия" • 134 • Аналитика © AP Photo / Thanassis Stavrakis Поразительный контраст наблюдается между перспективами, которые прогнозируют для Евросоюза и европейской валюты представители американских и британских медиа. Возможно, дело не в географическом расположении конкретного издания, а в его идеологической ориентации, но факт остается фактом: спектр мнений о том, что ждет евро и чего ждать от евро, очень широк. И простирается от оптимистичных ожиданий того, что европейская валюта станет доминирующей в будущей "зеленой" экономике (и среди сопутствующих "зеленых" финансовых инструментов), и до прогнозов о крахе евро под грузом структурных проблем самой еврозоны и непреодолимых политических разногласий, терзающих Евросоюз еще со времен первого глобального финансового кризиса 2008-2009 годов. В качестве Кассандры, предсказывающей будущую европейскую трагедию и справедливо указывающей на уже заметные предпосылки для реализации негативного сценария, выступает консервативный британский финансовый обозреватель и авторитетный экономический колумнист лондонского издания The Telegraph Амброз Эванс-Притчард, который не разделяет восторга финансовых рынков по поводу последних действий Еврокомиссии и Европейского центрального банка. "Немцы опасаются, что ЕЦБ следует за Веймарским рейхсбанком в ловушку инфляции. Щедрость (главы Европейского центрального банка) Лагард усиливает напряженность в отношениях с Германией, и эта напряженность может разорвать евро на части. Кристин Лагард берет на себя большой экономический риск, удваивая стимулы, в то время как денежная масса еврозоны уже растет со скоростью, невиданной с момента введения евро. При этом она берет на себя еще больший политический риск после того, как Верховный суд Германии вынес решение о том, что Европейский центральный банк злоупотребил своей властью в более ранних покупках (государственных. — Прим. авт.) облигаций, отказавшись от денежно-кредитного регулирования при принятии масштабных экономических мер, не имея при этом соответствующих прав, закрепленных в договоре (о создании Евросоюза. — Прим. авт.)", — пишет Эванс-Притчард. В материале The Telegraph приводится целая коллекция мнений различных немецких экспертов о том, что действия ЕЦБ, которые, по сути, сводятся к спасению за счет печатного станка других стран Евросоюза, и прежде всего Италии, приведут к серьезнейшим проблемам с евро. Спектр экспертных мнений, высказанных против действий Еврокомиссии и ЕЦБ или против существования валюты евро в принципе, опять же очень широкий — начиная от одного из отцов-основателей ЕЦБ (и его бывшего главного экономиста) Отмара Иссинга и заканчивая ведущими экономистами, руководившими европейскими направлениями в ведущих мировых банках, таких как Deutsche Bank и американский Goldman Sachs. В частности, профессор Томас Майер, научный сотрудник франкфуртского исследовательского института Centre for Financial Studies и бывший главный экономист Deutsche Bank, указывает на то, что у действий ЕЦБ будут последствия, за которые платить придется немецким налогоплательщикам. И они будут не в восторге, когда это случится. "Мы вполне можем двигаться к инфляции по образцу 1970-х годов. ЕЦБ создает все эти деньги, но в то же время предложение (товаров и услуг. — Прим. авт.) в экономике ограниченно. Если жители Германии проснутся с инфляцией в пять процентов, когда это закончится, они придут к выводу, что евро вышел из-под контроля", — подчеркивает он. Недовольство профессора стоит разъяснить. Если бы деньги шли не на спасение от банкротства условной Италии и других аналогичных стран, а на развитие экспортных производств, то действия ЕЦБ еще могли бы быть каким-то образом оправданны. Но в условиях торговых войн (и совершенно других приоритетов Еврокомиссии) этого не будет, а значит, деньги пойдут на внутренний рынок с предсказуемо негативными последствиями. Раньше от аналогичных инфляционных последствий Евросоюз спасал постоянно дешевеющий китайский импорт (который, правда, лишал европейцев рабочих мест, но давал дешевые товары), однако сейчас Еврокомиссия собирается бороться с китайским и американским импортом, вводить "углеродные тарифы" против других стран и вообще сделать так, чтобы жить в Евросоюзе было дорого и неприятно для всех, кроме нелегальных мигрантов и получателей пособий. Но на всю эту ситуацию можно посмотреть и с другой точки зрения, в рамках которой монетарная накачка со стороны ЕЦБ интерпретируется как некий способ спасти еврозону сейчас во имя того, чтобы обеспечить для евро мировое доминирование потом. Например, агентство Bloomberg сообщает, что "путь евро к мировому выдающемуся положению лежит через "зеленые" финансы", и описывает радужные перспективы: "Евро занял доминирующее положение на быстрорастущем рынке финансирования с помощью "зеленых" облигаций (то есть облигаций, которые используются для финансирования экономической деятельности, способствующей снижению экологического вреда или минимизирующей выбросы парниковых газов в атмосферу. — Прим. авт.), и в этой валюте была осуществлена почти половина всех новых выпусков "зеленых" облигаций в прошлом году, следует из данных Европейского центрального банка. Эта эволюция согласуется с амбициями Европейского союза сделать континент первым климатически нейтральным регионом (планеты) к 2050 году. <...> Позиционирование евро как главной валюты для борьбы с изменением климата может в конечном итоге поднять его возможности в качестве международной резервной валюты". По большому счету, инвесторам предлагается выбрать между двумя представлениями о том, что будет более важным в будущем: внутриполитические конфликты внутри Евросоюза и тот факт, что сейчас (по крайней мере, по оценке некоторых немецких экспертов) за счет Европейского центрального банка финансируются бюджеты стран-банкротов, или то, что финансовые инструменты, которые выпускаются во имя спасения климата, развития безуглеродной экономики и прочих "зеленых" идеалов (а также все сопутствующие долги), используют валюту Европейского союза. Если верить, что в конце концов значение имеет реальная экономика, то, вероятно, правы лондонские и франкфуртские пессимисты, которые не ждут для еврозоны ничего хорошего. А если правы те, кто искренне считает, что экономика в перспективе станет базироваться на "ветряках" и электромобилях, то, наверное, у евро будет блестящее будущее, несмотря на нынешние сложности. В медийном поле пока доминируют еврооптимисты, но, судя по тому, что центральные банки мира не очень спешат менять доллары и золото на "зеленые" евро, — скептики, скорее всего, чуть ближе к истине.





