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Европу лишили последней надежды на газ. Русские сжалились: "У вас, говорят, лес есть..."

10 февраля 2022, 10:55  •  114 • В мире
Ливийский министр Аун заявил, что его страна не сможет помочь Европе решить проблему с дефицитом газа. Русские пользователи не удержались от иронии..
Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун заявил, что Ливия не имеет возможности увеличить экспорт природного газа даже в случае увеличения его добычи. Это значит, что Триполи не сможет поспособствовать разрешению газового кризиса в Европе, пояснил политик в беседе с РИА Новости.
Аун уточнил, что те объёмы газа, которые раньше поступали в страны Европы через Италию по газопроводу "Зелёный поток", теперь нужны самой Ливии - газ используется для электростанций и других объектов.
"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объёмы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения", - подчеркнул ливийский министр.
В России новость прокомментировали достаточно язвительно и с иронией. "Только вонючий газ из варварской России спасёт гиганта мыслей", "Во как, сначала страну развалили, устроили в ней гражданскую войну, а теперь им газ подавай", "А что, великая древняя цивилизация шумеров не способна спасти ЕС от газового кризиса?" - пишут русские пользователи в комментариях к новости.
"А что, ЕС ещё Ливию о помощи просил!? Ну это вообще все рамки попутали. Каддафи убили, страну развалили, им ещё и помогай! У вас там в Европе, говорят, лес есть. Вот и идите им", - резко высказался один из комментаторов.

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