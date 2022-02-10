Европу лишили последней надежды на газ. Русские сжалились: "У вас, говорят, лес есть..."

Ливийский министр Аун заявил, что его страна не сможет помочь Европе решить проблему с дефицитом газа. Русские пользователи не удержались от иронии..

Министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун заявил, что Ливия не имеет возможности увеличить экспорт природного газа даже в случае увеличения его добычи. Это значит, что Триполи не сможет поспособствовать разрешению газового кризиса в Европе, пояснил политик в беседе с РИА Новости.

Аун уточнил, что те объёмы газа, которые раньше поступали в страны Европы через Италию по газопроводу "Зелёный поток", теперь нужны самой Ливии - газ используется для электростанций и других объектов.

"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объёмы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения", - подчеркнул ливийский министр.

В России новость прокомментировали достаточно язвительно и с иронией. "Только вонючий газ из варварской России спасёт гиганта мыслей", "Во как, сначала страну развалили, устроили в ней гражданскую войну, а теперь им газ подавай", "А что, великая древняя цивилизация шумеров не способна спасти ЕС от газового кризиса?" - пишут русские пользователи в комментариях к новости.

"А что, ЕС ещё Ливию о помощи просил!? Ну это вообще все рамки попутали. Каддафи убили, страну развалили, им ещё и помогай! У вас там в Европе, говорят, лес есть. Вот и идите им", - резко высказался один из комментаторов.