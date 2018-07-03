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Европнулась
03 июля 2018, 15:24 • 76 • Карикатуры
Внутренние проблемы Германии, связанные с конфликтом между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеерхофером по миграционному вопросу, грозят стране потерей ключевой роли в Евросоюзе.
© Виталий Подвицкий
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