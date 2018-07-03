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Европнулась

03 июля 2018, 15:24  •  76 • Карикатуры

Внутренние проблемы Германии, связанные с конфликтом между канцлером Ангелой Меркель и главой МВД Хорстом Зеерхофером по миграционному вопросу, грозят стране потерей ключевой роли в Евросоюзе.

© Виталий Подвицкий

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