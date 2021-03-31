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Европейцы рвутся в Россию за "Спутником V": Цена "прививочных туров" доходит до 2 тыс. евро

31 марта 2021, 23:35  •  78 • Политика
С сегодняшнего дня в Берлине вступили в силу новые ограничения из-за распространения коронавируса. Европейцы массово раскупают "прививочные туры" в Россию ради доступа к "Спутнику V".
С 31 марта в Берлине вступили в силу ещё более жёсткие ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Немцам запретили ходить в парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины без свежего результата ПЦР-теста на коронавирус.
В других европейских столицах ситуация складывается не лучшим образом. В Испании усилили масочный режим. Во Франции заканчиваются койки в больницах. Всё это накладывается на дефицит вакцин. Западные фармакомпании не справляются с выпуском необходимого количества препарата, а его безопасность и надёжность вызывают обоснованные сомнения.
На этом фоне в Европе растёт популярность так называемых "прививочных туров" в Россию. Речь идёт о трёхдневной поездке для прививки от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Стоимость такого путешествия от 1200 до 2000 евро и более, сообщает НТВ.

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